Sesenta niños del Polígono Sur y la Macarena participan en una investigación sobre bienestar

Grupos de niños y niñas de entre 10 y 17 años del Polígono Sur y de La Macarena, en Sevilla, han participado en un proyecto de investigación sobre sus percepciones del bienestar. En el proceso de esta investigación se han comparado dichas percepciones con sus madres, padres, educadores y trabajadores sociales o el de de otros niños y niñas en cuatro países de América Latina: Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

El informe de la investigación, que lleva por título Luces y sombras en el bienestar: la percepción de niños y niñas ha sido realizado por la ONG Educo, con el apoyo de la Agencia andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, en el trabajo de consulta con los niños, niñas, adolescentes y personas adultas de referencia, han participado la Asociación Entre Amigos, en el Polígono Sur, y la Fundación Sevilla Acoge, en la zona de La Macarena y El Cerezo, que han permitido un acercamiento más detenido a la realidad que viven niños y niñas y a conocer aquellos factores que favorecen o dificultan su bienestar.

El bienestar más allá del acceso a los recursos materiales

En sus hallazgos y conclusiones, el informe viene a confirmar que, si bien el acceso a recursos materiales es pieza básica en su bienestar, no es suficiente para explicarlo ni para garantizarlo. Así, de los testimonios de los propios niños y niñas, y en línea con otros estudios realizados, se desprende que el bienestar se asienta en las relaciones, principalmente con sus familias, sus amistades, mascotas y personas de referencia de sus entornos. "Me siento feliz y siento confianza cuando hablo o le cuento algo a mis amigas”, decía una niña de 11 años del Polígono Sur, en Sevilla. "Porque me apoya y porque he logrado muchas cosas gracias a él", señalaba un niño de 11 años de la zona de El Cerezo en relación a la importancia de los educadores y trabajadores sociales en su bienestar.

En contraste con las percepciones de muchas personas adultas que han participado en este proyecto, los niños y las niñas destacan la importancia de respetar el medio ambiente y la naturaleza, así como de crear entornos salubres y seguros en los que se sientan confiados y protegidos ante cualquier tipo de violencia.

Por otra parte, comparando los hallazgos de este informe con los datos obtenidos en un estudio similar en cuatro países de América Latina (Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador), a pesar de las diferencias culturales y socioeconómicas entre ambos territorios, las prioridades de niños y niñas en cuanto a su bienestar no difieren casi en nada. Solo se aprecian diferencias en aspectos muy concretos, como la referencia negativa que algunos adolescentes hacen al corte del suministro eléctrico, en el caso del Polígono Sur, o la importancia que los niños y niñas de familias migrantes le otorgan a mantener vínculos con familiares, cultura y costumbres de sus países de origen.