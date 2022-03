Sevilla dedica dos semanas a la cultura y el ocio LGTB+

Del 16 al 30 de marzo, la ciudad acogerá en el Espacio Santa Clara y en el Teatro Virgen de los Reyes una amplia y nutrida programación de actividades en la que es la cuarta edición de Togaytherland, Festival de Cultura y Ocio LGTB+ de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, acompañado por la delegada de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, y sus organizadores presentaron el evento. "Sevilla es una ciudad pionera a nivel estatal en su apuesta hacia la comunidad LGTB+, tanto en derechos y libertades como en cultura y ocio", subrayó el alcalde de Sevilla, quien destacó el respaldo del Ayuntamiento a esta nueva edición de Togaytherland a través de la Delegación de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos y la colaboración del ICAS. "Sevilla se señala en el mapa como una ciudad tolerante, abierta y defensora de los derechos de la comunidad LGTB; desde el Gobierno de la ciudad venimos trabajando en los últimos años mediante el Plan municipal para personas LGTBI con medidas y actuaciones que favorecen la lucha contra la LGTBIFobia entre la ciudadanía", señaló Muñoz.

Una de las principales novedades de esta edición es el homenaje y la entrega por primera vez los premios Héroes y Heroínas LGTB+ a personas que han luchado y siguen luchando cada día por los derechos LGTB+ gracias a su visibilidad y trabajo y que este año han recaído en el cantante Agoney, la actriz Juani Ruíz conocida por su papel en la serie Veneno, y Antonio Campillo y Manuel García Carmona, fundadores de la mítica discoteca sevillana Ítaca.

La otra gran novedad es el taller interactivo de inserción laboral y lúdico para personas migrantes LGTB+, que llega de la mano de CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y que se centrará en habilidades y competencias para la búsqueda de empleo para personas migrantes LGTB. Esta actividad se encuadra dentro de la finalidad de mejorar las habilidades sociolaborales de las personas LGTB+ desde una perspectiva de la diversidad sexual y de género bajo el paraguas de las actuaciones del I Plan municipal LGTBI de Sevilla.

Actividades y cartel protagonizado por Dorothy de 'El Mago de Oz'

La exposición Transfiguraciones, del creador Fabio Gomes, el visionado de audiovisuales LGTB+ como los cortos Antes de la Erupción, del recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo, o Purgatorio, de David Baquero; la representación de Mi Última Voluntad y de escenas del musical Si esto fuera una película, sería un drama; charlas en centros educativos; una mesa de debates literarios con escritores sevillanos LGTB+; un taller/concurso de salud sexual junto a Stop SIDA, son otras de las actividades que trae esta cuarta edición del festival, que se completará con más iniciativas a lo largo de sus 15 días de duración.

El cartel de esta edición está diseñado por el artista sevillano Curro Jackson, donde la protagonista es Dorothy de la película El Mago de Oz, uno de los iconos LGTB+ de todos los tiempos. Tal fue la influencia del personaje interpretado por Judy Garland que Friend of Dorothy (F.O.D como normalmente se ponía abreviado) se convirtió en la contraseña para identificarse con los homosexuales en los Estados Unidos en la década de 1960. Y su Over the rainbow es la que inspiró al artista Gilbert Baker a crear la bandera LGTBI en 1978, cuando los organizadores del Orgullo Gay de San Francisco le pidieron que creara un símbolo unificador del colectivo. El autor del cartel siempre ha representado iconos, escenas y protagonistas que viven en nuestra memoria, siempre desde una perspectiva original, atrevida y colorida. Su afición al cine, música y a la cultura pop, marcan su estilo e invaden su obra.

Programación del IV Togaytherland, Festival de Cultura y Ocio LGTB+ de Sevilla

El Espacio Santa Clara vuelve a ser un espacio clave del festival y el 16 de marzo acogerá la inauguración de la exposición Transfiguraciones de Fabio Gomes, que podrá visitarse hasta el 23 de marzo. El artista trata de reproducir su propia vida a través de creaciones artísticas autobiográficas. Se abordan cuestiones de identidad y sexualidad desde la perspectiva de la memoria y de la experiencia. Se usan técnicas de fotografía digital, de aplicaciones para móviles, de dibujo, de tricot y del bordado en tejido.

Por su parte, el teatro llega el 30 de marzo al Espacio Virgen de los Reyes con la obra Mi Última Voluntad, dirigida por David Sigüenza con un texto basado en anécdotas de Antonio Amaya, con canciones de Rafael Conde 'El Titi', donde se representa la soledad y el vacío a una persona homosexual de la tercera edad. Las entradas para la representación están a la venta en la web del festival y todo lo recaudado irá destinado a la compañía teatral.

Además, de la mano de CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se realizará el 24 de marzo un Taller de Habilidades y Competencias para la Búsqueda de Empleo para personas migrantes LGTB+, con el objetivo de desarrollar las habilidades y herramientas necesarias para la búsqueda de empleo. En el mismo taller, se visionarán series de temática LGTB+ con el objeto de establecer un debate posterior. Esta actividad se encuadra dentro de la finalidad de mejorar las habilidades sociolaborales de las personas LGTB+ desde una perspectiva de la diversidad sexual y de género bajo el paraguas de las actuaciones del I Plan LGTBI de Sevilla.

El 19 de marzo, a las 12:00, Togaytherland se centrará en la Salud Sexual a través de un concurso en el que, a través de preguntas y respuestas, los participantes sabrán más sobre las ITS, VIH y el SIDA y en el que se repartirán grandes premios para los ganadores. La Asociación Stop Sida es la encargada de impartir este taller/concurso divulgativo sobre las ITS. Durante el concurso, se podrá ver en exclusiva En To Lo Alto, una webserie en formato de falso documental. Ese mismo día por la tarde a las 16:00 se celebrará una tertulia literaria sobre la visibilidad LGTB+ en series y libros y con la participación de los escritores sevillanos Miguel Ángel Parra, Salvador Navarro, Fernando Repiso, Daniel Blanco y José de la Rosa, una charla que vendrá precedida del visionado de los cortos Antes de la erupción y Purgatorio.

A las 18:30 tendrá lugar la mesa abierta Héroes y heroínas LGTB+ en el claustro del Espacio Santa Clara, donde se realizará un homenaje a héroes y heroínas que siempre han luchado por los derechos LGTB. El cantante Agoney, la actriz Juani Ruíz conocida por su papel en la serie Veneno; y Antonio Campillo y Manuel García fundadores de la mítica discoteca sevillana que ya cuenta con más de 40 años a sus espaldas, son los homenajeados en esta edición. Todo ello en un evento presentado por Sergio Morante. También se llevará a cabo la presentación del musical de Togayther, Si esto fuera una película sería un drama’, que rinde homenaje a todas las travestis que lucharon por los derechos del colectivo LGTB+ en los años ochenta. Protagonizado por las drags sevillanas, Cañadas, Chichi L’Amoroso, Torrija Asúcar, Lakesiss y la actuación especial de Fernando La Estrella, el texto está escrito por el libretista italiano Fabrizio Funari.

Por otro lado, el festival también llegará, como en años anteriores, a los más jóvenes de nuestra ciudad a través Togaytherland va a la escuela una actividad en la que en dos centros educativos de Sevilla (IES Velázquez y el IES Diamantino García Acosta) se realiza un taller dinámico con el alumnado. Su fin es informar sobre los derechos civiles en la diversidad sexoafectiva, la no discriminación y la participación social de la población LGTB+ desde una perspectiva de la diversidad sexual a través de la cultura.