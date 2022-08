Sevilla se llena de planes de ocio y cultura en el ecuador de agosto

Si tus vacaciones han terminado o si aún no has podido disfrutarlas, tranquilo, Sevilla, aun siendo mediados de agosto, no se detiene y presenta una amplia oferta de música, cine, teatro y artes plásticas. Propuestas culturales que modelan el calendario estival de actividades que la ciudad acoge este fin de semana de agosto, con citas en calles y plazas, como es el caso del ciclo Flamenco por Distritos o de las proyecciones de cine gratuitas en los barrios. También los espacios patrimoniales son el escenario de ciclos como Noches en los Jardines del Real Alcázar, donde se continúan llevando a cabo las visitas teatralizadas con la figura del rey Alfonso X El Sabio como protagonista; Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba; o el espectáculo Cantigas 2.1 en la Torre de Don Fadrique.

Flamenco por Distritos

Comenzando por el apartado musical, Flamenco por Distritos que, dentro del programa cultural Veraneo en la City, abre la programación de las actividades paralelas de la Bienal, trae a las calles de la ciudad nuevas actuaciones. Este jueves su escenario se traslada al Distrito San Pablo, donde se podrá disfrutar del cante de Inma La Carbonera y el baile de Beatriz Cruz; mientras que en el Distrito Sur actuarán los cantaores Jeromo Segura y El Pecas, y el bailaor Petete. Ambas darán comienzo a las 22:00.

'Cántigas 2.1' en la Torre de Don Fadrique

La música electrónica y las proyecciones en 3D son las protagonistas de Cantigas 2.1, el espectáculo de Imperdible Artes Escénicas que cada semana, de lunes a sábado hasta el 24 de agosto (22:00), llena de cultura la recién restaurada Torre de Don Fadrique. En esta ocasión, también hay una función programada el domingo 21 de esta propuesta en torno a la figura de Alfonso X El Sabio que actualiza las Cantigas de Santa María con elementos electrónicos actuales.

Las entradas pueden adquirirse hasta media hora antes de cada espectáculo en el propio espacio o de manera online en este enlace.

Noches en los Jardines del Alcázar

Continúa también estos días uno de los clásicos de las noches estivales sevillanas, el ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar, con el concierto que ofrecerán el violonchelista Israel Fausto Martínez y Patricia Arauzo al piano, dos de los músicos más valorados de su generación, el jueves 18. La música clásica volverá a subir al escenario el viernes 19 con la voz de la soprano Natalia Labourdette y las melodías del arpista José Antonio Domené, que interpretarán el programa De París a Sevilla. Y ya el sábado 20, como último concierto de la semana, la música antigua retoma el pulso del ciclo con el concierto del flautista Alberto Domínguez, que estará acompañado por Patricia González al clave.

Las entradas para estos conciertos se pueden adquirir al precio único de 7 euros, por Internet en la web oficial de la actividad.

Visitas teatralizadas al Alcázar

Además de estos conciertos, el Real Alcázar continúa siendo el escenario de las visitas teatralizadas que desde el pasado mes de mayo realiza Teatro Clásico de Sevilla cada jueves, viernes y sábado. Con el rey Alfonso X El Sabio como protagonista, y los textos y la dirección artística de Alfonso Zurro, la compañía traslada a los visitantes a conocer la vida, la época y la aportación a nuestra cultura, historia y ciudad de Alfonso X.

Música en el Palacio de los Marqueses de La Algaba

El monarca es también el protagonista de la programación estival de este fin de semana en el Palacio de los Marqueses de La Algaba. Con motivo del 800 aniversario de su nacimiento, el ciclo Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de La Algaba ha programado para estos días los conciertos de música histórica del ensemble Riches de d´Amour (19 de agosto) y del proyecto musical en torno a la cultura sefardí Balsamia (20 de agosto). Pero antes, el jueves 18, pasará por este espacio la formación de música antigua Carmina Terrarum, con una actuación que pondrá el acento en la conmemoración del 500 aniversario del fallecimiento del ilustre humanista Elio Antonio de Nebrija.

Las funciones darán comienzo a las 22:00 y quienes deseen asistir pueden reservar su entrada gratuita (220 localidades cada día de función) a través de la web municipal a partir del lunes de cada semana. Podrán recogerla de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00; y los sábados también de 20:30 a 21:30.

Pop CAAC

Este fin de semana la música llega también de la mano del ciclo POP CAAC, que estos días contará con las actuaciones de Bronquio, Pirámide y Volante de la Puebla (jueves 18) y 091 y Sick buzos (viernes 19).

Cine de verano gratuito en los barrios

Una semana más, el Ayuntamiento continúa ofreciendo sesiones gratuitas de cine en los distritos, con títulos para toda la familia que fomentan la cultura y la convivencia vecinal. Esta semana las pantallas se desplegarán en los distritos Cerro-Amate (el jueves 18, con Trolls en el Parque Forja Siglo XXI y Bebé jefazo en la Plaza Antonio Ruiz El Menda; y el viernes 19 con Jungle Cruise en la Plaza Poeta Miguel Hernández), a las 21:30; y Macarena (el jueves 18 con Dora. La ciudad perdida en la Plaza Playa Isla Canela), a las 22:00.

Exposiciones

Las artes plásticas completan el calendario cultural con la muestra Manicromático. Transformaciones de color en la obra de Luis Gordillo, ubicada en el Espacio Santa Clara, que reúne obras del citado artista en la sala permanente dedicada a su creación. La exposición está dedicada a las derivas cromáticas, una de las claves del trabajo de Gordillo, con piezas ya consolidadas como Variaciones del Trio Gris y Vinagre (1977), Variaciones del Andarín Cabezón (1978) o Los pulmones no son las almas versión montaña (1996); y obras más recientes, como Mi querida Hormiga (2008), la serie Colouring book (2016) o La Transmigración de las almas (2020).