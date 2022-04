Skechers se pasa al blanco y negro junto a James Goldcrown

La nueva colección de Skechers es una nueva forma de llevar el arte y celebrar al mismo tiempo el amor. Con su nueva cápsula de zapatillas la marca busca transmitir armonía, esperanza, unión y amor, todo ello siempre muy por encima de lo que nos diferencia. Diseñadas por James Goldcrown, y bajo el nombre Skechers x JGoldcrown, Skechers vuelve a situarse en la vanguardia del sector. Goldcrown opta por sus icónicos corazones combinados con el blanco y el negro. La creatividad, el cariño y el romanticismo se dan la mano en las creaciones del genio creador, al mismo tiempo que une la comodidad de la marca, ‘The Comfort Technology Company™’, con un estilo único. Por ello, las nuevas deportivas se adaptan a cualquier situación, desde salir a hacer deporte a acudir a una cena o pasear por la playa.

Uno de los modelos más destacados de la nueva cápsula de Skechers rediseñan los favoritos de todos los amantes de la moda: las clásicas zapatillas de la firma que en esta ocasión adaptan el diseño Love Wall Hearts de Goldcrown tanto como motivo principal como en el forro o en la suela. El modelo Skechers x JGoldcrown: Skechers Street™ Uno - Loving Love es el primero en presentarse y adapta tanto sus virtudes estilísticas como técnicas. Dentro de la línea más casual sobresale el modelo de bota Skechers x JGoldcrown: New Moon - Lost in Love, donde el diseño de corazones de Goldcrown vuelve a presentarse en la parte superior de lona, los cuales también cuentan con las plantillas Skechers Air-Cooled Memory Foam®. Un must para el verano que guarda un mensaje de armonía y unión.