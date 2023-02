Tercera edición de Electrolunch Sevilla en el Parque Magallanes

Tras el éxito de público y de organización de sus primeras ediciones en el Parque Magallanes junto a Torre Sevilla, donde se congregaron miles de personas, Rocknrolla Producciones, promotora encargada del evento, en colaboración con Torre Sevilla, el ICAS y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúan ofreciendo una jornada más de ocio y cultura donde se unen música electrónica, talleres, actividades y gastronomía al aire libre en un inmejorable entorno.

Esta nueva edición incluye varias novedades como la ampliación de la programación del segundo escenario Boiler para artistas emergentes andaluces programado por el colectivo Los Dominguito, la inclusión de más actividades infantiles y juveniles en las que destacan el taller de baile Hip Hop, una exhibición de skate o talleres de educomúsica y la ampliación de la oferta gastronómica con la inclusión de dulces artesanos de Cookie Love Love y café de Muy Coffee, además de la selección de productos andaluces y de proximidad de El Puma, la food truck con oferta de burgers gourmet de Kalmachicha y los arroces de Ombú Cartuja.

En esta ocasión, el profesional Pepe Aguilar será el encargado de llenar de contenido el Campus Electrolunch con un taller de iniciación al software Resolume para jóvenes técnicos audiovisuales y vj’s que se celebrará en las instalaciones de Torre Sevilla.

Los seguidores del Centro Comercial Torre Sevilla podrán disfrutar de las pulseras VIP que estarán disponibles para su recogida desde una semana antes del evento en el punto de información, ubicado en la Planta Plaza del espacio comercial. Estas pulseras VIP permiten el acceso al recinto por carril prioritario y a cualquier hora del día aunque el aforo esté completo y descuento de 1 euro en combinados de marcas concertadas. Las pulseras VIP son limitadas a dos por persona hasta fin de existencias.

La programación

La programación de esta nueva edición de Electrolunch XXL viene liderada por dos artistas internacionales de la talla del productor inglés Ben Gomori y el guatemalteco residente en Madrid Rigo Pex, a los que acompañarán los artistas locales Kinki Spectro, en una sesión especial a cuatro desks haciendo un repaso de los clásicos de la música electrónica que se llevan escuchando en los clubs de Sevilla desde hace 30 años, La Rubia Pincha y Loch con maletas cargadas de electro, italo, disco y house para bailar desde el minuto uno.

En esta nueva edición el festival cuenta con un segundo escenario más underground en formato Boiler a pie de pista programado por el colectivo Los Dominguito, habituales de las noches de club de la sevillana Sala X, y que dará cabida a artistas emergentes andaluces y nuevas tendencias musicales urbanas y clubbing con las sesiones de Oh Brava Sura, Tony Márquez, Maldo, Ralxx.me, Clyde, Antonio Masa y Fat164.

Ben Gomorri

Ben Gomori es DJ, productor, podcaster, propietario de un sello discográfico y promotor de eventos con base en Londres. Dirige el aclamado sello Monologues Records, y es el hombre detrás del sello oficial de ediciones afro Sterns Edits y el sello de vinilo G-Edits (donde lanza ediciones bajo su alias G. Markus). Presenta el podcast semanal Turned On, con su mezcla inimitable de house, disco, garage, acid, techno, electro, afro, breaks y más, y es el creador del podcast de vinilo de segunda mano y el programa de Soho Radio RecordReplay. Ha lanzado música en sellos que van desde Soul Clap Records hasta Atjazz Record Company, SoHaSo, Club Bad, True Romance, Future Disco y Exploited. Ha remezclado a artistas como Dusky, Morcheeba, Orchestra Baobab, Nahawa Doumbia, Dan Croll, Nick Mulvey, Segun Adewale y Amadou Balaké. Los fanáticos de su música incluyen a Gilles Peterson, Disclosure, Honey Dijon, Optimo, Benji B, Detroit Swindle, Hunee, HAAi, Mano Le Tough, The Blessed Madonna y Romare. También es el creador del álbum Listening sessions in the dark de Pitchblack Playback.

Rigo Pex

Rigo Pex, más conocido como Meneo, es un musicólogo, performer y presentador guatemalteco afincado en Madrid. Acuñó el término electropical y forma parte de la primera ola de productores que mezclan sonidos electrónicos con ritmos tradicionales latinos: cumbia, merengue, dembow; aunque su obra actual se inspira en estilos ibéricos como la zarzuela, el paso doble y la rumba.

Para toda la familia

Electrolunch es un evento familiar y es por eso que se ha ampliado y mejorado la oferta de la Zona Kids, un espacio reservado para los niños que acuden al evento en familia. Habrá talleres y actividades especialmente diseñadas para el público infantil que cumple una doble función: por un lado, permite que la experiencia Electrolunch llegue a todos los miembros de la familia, por otro contribuye a la fijación emocional de la música, la cultura y el tiempo en compañía de la familia en los más pequeños.

De este modo, los una generación de padres y madres jóvenes que quieren compartir con sus hijos una manera diferente de vivir el tiempo libre podrán hacerlo. Familias que buscan una fórmula sencilla y divertida de compartir ocio, conocimiento y aficiones con sus niños. Pueden aprender con sus hijos cómo funciona una mesa de mezclas, presentarles a algunos de sus referentes musicales en directo y conocer en familia los pasos de las nuevas tendencias de bailes urbanos.

Pulsera Kids

La organización proporcionará, para mayor tranquilidad de los papis, unas pulseras Kids con sus teléfonos que los más peques de la casa llevarán en todo momento para ser identificados y poder tener acceso prioritario a todas las actividades. Esta pulsera podrá recogerse en el punto de información del Centro Comercial Torre Sevilla desde la misma semana del evento.