Tomateatro prorroga 'Annie. Una huérfana con suerte'

Tras el éxito de representaciones anteriores como Hacerse el sueco o Los Miserables, la compañía se encuentra inmersa en esta nueva obra, un musical en el que se pueden escuchar voces increíbles, disfrutar de diversas coreografías y sumergirse en la entrañable historia de la huérfana Annie, que se desarrolla en el Nueva York de los años 30.

Desde que estrenaron el pasado 2 de junio no hay función para la que no hayan agotado localidades y han causado furor entre el público, de ahí que vuelvan a representarla el 29 y el 30 de junio en el auditorio del Colegio Santa Ana (C/ Padre Damián).

Annie. Una huérfana con suerte cuenta la historia de una pequeña huérfana que vive en el orfanato regentado por la señorita Hannigan, una malvada institutriz que amenaza y maltrata constantemente tanto ella como a sus amigas. Por azar, la confiada y decidida Annie entra en la vida del millonario Oliver Warbucks. Éste, en un primer momento, se muestra contrariado por la intrusión, aunque empieza a coger afecto a la pequeña y decide adoptarla. Sin embargo, Annie sigue decidida a encontrar a sus verdaderos padres.

Hay que mencionar que tras esta obra se encuentra el duro trabajo de un equipo de 40 personas. Todos ellos capitaneados por Gustavo García Mendoza, director escénico del musical, que además da vida a uno de los personajes y Patricia Pérez Berbel, quién además es directora musical y una de las coreógrafas de la obra y que también interpreta a otro de los personajes. A pesar de ser una compañía de teatro amateur, Tomateatro cuenta con un elenco y una puesta en escena dignos de Broadway.

El precio de las entradas es de 10 euros, disponibles en entradium.com’. Funciones a las 20:00.