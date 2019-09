Torre Sevilla organiza un festival gratuito dedicado a la mujer

El Centro Comercial Torre Sevilla, que alcanzó los ocho millones de visitas a finales de agosto, celebra este fin de semana, con motivo de su primer aniversario, el Torre Sevilla Womart Fest, un festival gratuito que tiene a la mujer como protagonista de la mano de artistas, diseñadores y chefs locales que llenarán el centro de moda, cultura y gastronomía.

Este viernes, 20 de septiembre a las 12:00, se inaugurará la exposición Miradas de la India, a cargo de la artista visual e ilustradora Patricia Rivero.

"India es un lugar apasionante, del que te enamoras aunque no quieras. Intensa en todos los sentidos y en todos sus extremos. Desde la fotografía social y de retrato, he querido plasmar y mostrar mi mirada intimista y personal de las emociones que viví allí, de lo que percibí y sobre todo de lo que recibí, de lugares y momentos cotidianos, del mundo rural, de la cultura y de la cercanía y amabilidad de su maravillosa gente. Pese a que cada rincón de este país te inunda de color, me quedo con la sensación de verlo en blanco y negro, suficiente para sentir que algo vibra en su interior y te llega al corazón", destaca la autora.

La inauguración de la exposición será en paralelo a la celebración del concurso de pintura rápida en el que los participantes deberán plasmar en un lienzo su punto de vista sobre este centro dotado de un relevante valor arquitectónico al estar diseñado por César Pelli, Premio Pritzker de Arquitectura.

Pasarela de moda

Con motivo de este primer aniversario del centro comercial, la moda también tendrá un papel protagonista. El viernes será el turno de las firmas Belmon, Aryentto, y Guapa & estilo shop.

Belmon presentará su colección Entroido. El Entroido, un carnaval ancestral gallego, es una fiesta popular con características diferentes en las diversas localidades rurales de Galicia. Inspirada en los "Peliqueiros", el traje típico del Entroido de Laza, un pueblo de Orense donde se encuentra una de las raíces pasadas de la diseñadora, esta colección quiere representar la tradición de su tierra, lo artesano, el cariño con el que se hace cada detalle, la familia, la niñez y los recuerdos que le trasladan a un viaje al pasado.

La firma sevillana Aryentto, fundada por Susana Martín, presentará una colección de invitada perfecta con cortes y colores muy favorecedores, y la jornada del viernes concluirá con el desfile de la firma Guapayconestilo Shop, que lidera la personal shopper Araceli Vera.

El sábado será el turno de Esther Alonso, Aguados Design, Güendolina y Birmani 13. Diseñadora Nobel, Esther Alonso presentará La bohème, una colección que nace de la necesidad de recuperar los valores más puros, con una mirada nostálgica a aquellos tiempos en donde las ilusiones, el amor, el talento y la esperanza eran la única ley. Una colección que defiende la creación artística, el enriquecimiento intelectual y el interés por otras realidades o manifestaciones culturales a través de una atmósfera envolvente que por medio de los colores y los tejidos sacan al descubierto las más remotas emociones.

En el caso de Aguado Design, el trabajo de Rocío Aguado como fotógrafa especializada en moda la ha llevado a captar imágenes llenas de belleza en distintos escenarios de Sevilla que, combinado con su pasión por viajar, le ha permitido crear una línea de souvernirs que reflejan la esencia de la ciudad. Un trabajo que destaca por su colorido y cierto aire vintage y en que ha participado la diseñadora gráfica Chio León.

La firma Güendolina, que comenzó su actividad en Galicia en 2009 y en 2017 comenzó a producir sus propios diseños, dedicándose a la fabricación y el diseño textil, y Birmani 13, que presentará su colección Moonlight, inspirada en el mundo futurista jugando con grandes volúmenes y siluetas ajustadas, cerrarán la pasarela del sábado.

Conciertos de María Peláe y Soleá Morente

Torre Sevilla Womart Fest se completa con el ciclo musical Mujeres en acústicos con la actuación el de la cantautora María Peláe (viernes, a las 21:30), que con un estilo propio y singular ha logrado gran popularidad y el de Soleá Morente (sábado, a las 21:30), conocida por llevar sus raíces flamencas hacia el pop y el trap, que se celebrarán el viernes y sábado, respectivamente. Igualmente el viernes y sábado se celebrarán conciertos de música de cine a cargo del grupo Alla Corda.

'Showcooking' de pastelería en directo

Asimismo, la chef sevillana María Isabel Jiménez Sánchez, profesora de pastelería en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y formada en las cocinas del restaurante Can Roca de Barcelona, considerado el mejor restaurante del mundo, realizará un showcooking en el que mostrará cómo realizar un postre con azúcar soplado con un resultado de espectacular presentación.

Gymkhana, magia y premios para la familia

Asimismo, el 20 y 21 de septiembre los visitantes del centro recibirán premios por sus compras presentando su ticket en un stand que se instalará para este aniversario, y el domingo 22, los más pequeños podrán disfrutar de la gymkhana Magallanes-Elcano, con motivo de los Domingos Familiares por los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo, y del espectáculo de magia que se celebrará a las 13:00 en la planta de restauración.