Los 'esports' toman el campus de la Universidad de Sevilla

Rafael de Valenzuela Granado tiene 27 años, es de Gines y estudia Grado en Estudios Franceses. Aficionado del Betis, a la música, a viajar y a los videojuegos, los esports o juegos deportivos electrónicos han marcado su vida desde que con 12 años comenzó a competir en torneos. Desde entonces, son muchas las horas de dedicación a esta tarea que le han llevado a ser el abanderado de la Universidad de Sevilla en la Amazon University Esports: la liga nacional de los esports en la que participan unas 70 universidades españolas.

"Conocí la existencia de University cuando realizaba mi Erasmus en Lieja. En ese momento, comprobé que había dos universidades andaluzas y pensé que sería bueno hacer lo mismo en Sevilla", explica el joven sobre el origen de esta liga a nivel local.

Para los más inexpertos en deportes electrónicos o ciberdeportes, aclara: "Los esports son competiciones de videojuegos a nivel profesional, como el fútbol o el baloncesto. En la actualidad, mueven a muchísima gente y entidades como el Betis o el PSG, que tienen su propia división de esports; el PSG incluso tuvo su equipo LOL (League of Legends) en la fase previa de los mundiales de este año, celebrados en Islandia".

¿Qué es la Amazon University Esports?

La Amazon University Esports es la liga de los esports universitaria española. Este curso se celebra la séptima temporada con el objetivo de aunar estos juegos y la convivencia entre los alumnos. Las categorías (juegos) en los que participan los estudiantes son siete: League of Legends (LOL), Legends of Runeterra (LOR), Teamfight Tactics (TFT), Valorant, Clash Royale (CR), Brawl Stars (BS) y Rocket League (RL).

La competición de las 70 universidades participantes se divide a su vez en cuatro conferencias: Ignis (sur y suroeste, junto a la Universidad Europea de Madrid y Florida Universitaria, de Valencia), Terra (las universidades de la meseta), Aqua (toda la costa mediterránea junto a los archipiélagos canario y balear) y Aer (todo el norte). En estos momentos, la liga está operativa. Cada fin de semana se juegan las diferentes jornadas, retransmitidas vía Twitch.

Rafael de Valenzuela Granada explica el procedimiento: "Para poder participar, primero hay que pasar unos clasificatorios para las diferentes categorías en la fase interna. Una vez terminada esta fase, los ganadores de esta fase interna, pasan a representar a la universidad en la fase regular que tiene dos etapas: la de grupos (la que nos encontramos ahora) y los playoffs. Los ganadores de ambos splits se clasifican para la fase nacional". La recompensa de la competición es la clasificación para el europeo (la UEMasters) y becas para sus estudios.

En concreto, y de las tres ligas que hay activas en este momento, el equipo de la Universidad de Sevilla participa en la Aether, en ella compiten los ocho mejores de la temporada anterior.

El equipo de 'esports' de la Universidad de Sevilla

Los integrantes del equipo de la Universidad de Sevilla son 26, repartidos entre todas las categorías. Estudian desde Informática o Derecho a Comunicación. Los alumnos de la Universidad Pablo de Olavide están integrados en el mismo equipo y la Loyola aporta la sede sevillana. En cuanto a la participación de mujeres, aquí la inclusión es total: "Tenemos tanto a chicos como a chicas. En el ámbito internacional y nacional, hay bastante mujeres en el sector. Hay equipos profesionales que tienen sus propios equipos femeninos".

Prepararse para la competición es cuestión de entrenamiento, aunque el abanderado de la University en Sevilla reseña que "un año tuvimos un entrenador, pero ya no. Normalmente, se entrena jugando rankeds, ladder o a través de scrims o partidas de entrenamiento contra otros equipos. El tiempo de entreno, depende de cada uno, puede que sean 30 o 40 minutos al día como dos o tres horas".

Los 'esports' como salidad laboral

Mucho se mueve en torno al mundo de los esports y muchos ven la posibilidad de dedicarse a ello profesionalmente. Pero no todo siempre es tan fácil: "Puede ser una salida laboral, aunque es muy complicado, ya que hay mucha competencia. Muchos estudiantes se dedican a menesteres relacionados con el sector, ya sea como técnicos de imagen o sonido para las retransmisiones o community manager".

Cuando la pregunta se personaliza, Rafael lo tiene claro: "A mí me gustaría dedicarme a ello profesionalmente, pero ahora mismo estoy muy bien abanderando. Lo que más me gusta de este mundillo es la parte de creación de contenido, ya que hago streams cuándo puedo. Me gustaría estar en algún club, algún día, aunque ahora mismo tengo mis miras puestas en la educación, ya que quiero ser profesor".