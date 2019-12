Es la mujer del momento. Acaba de recibir un premio Ondas, cada tema que saca al mercado se convierte en un éxito y su gira a nivel nacional y europeo no deja de darle satisfacciones. Ahora, Vanesa Martín lanza al mercado la reedición de su trabajo Todas las mujeres que habitan en mí, que ya es disco de platino. En esta reedición se incluye un tema inédito, el vitoreado Caída libre, la versión en directo de Me dejó marchar, la versión de De tus ojos by Carlos Jean y una nueva versión de La primera vez con la comparsa Los Niños Sin Nombre. La malagueña, que vive uno de sus mejores momentos musicales, estuvo firmando discos en Sevilla este pasado martes, donde sus seguidores dieron buena cuenta de que Vanesa Martín vuela bien acompañada.

–Casi no ha pasado un año desde que publicara Todas las mujeres que habitan en mí y ahora lanza una reedición de este trabajo. ¿Qué vamos a encontrar?

–Lo típico que se hace es lanzar una reedición e incluir un concierto en vivo. De hecho hice eso con un concierto en Sevilla y con otro en Málaga. Ahora lo que nos apetecía era incluir contenidos de diferentes conciertos, contenidos especiales. A parte de Caída libre, que es un tema inédito, la versión de Me dejó marchar, de Coque Malla, también hay muchos momentos de backstage, de charlas con mis músicos, cogiendo el avión, la gira europea... No queríamos que sólo fuera un concierto en vivo. Voy contando también lo que experimento en la gira, mis vivencias, hago un recorrido por mi ciudad y cuento dónde empezaba. Hablo un poco de lo que me está pasando y cómo lo estoy llevando, de sensaciones. Lo que en su momento soñé y cómo la realidad está superando ese sueño.

–¿Ha descubierto nuevas mujeres dentro de su ser entre un trabajo y otro?

–Creo que hasta el último suspiro de vida que tengamos vamos a ir descubriéndolas. Dependiendo de las circunstancias, de tu momento vital, de todo lo que hay a tu alrededor y la gente que te contagie, en positivo o no, todo influye para que de repente salgan de ti personalidades que a veces desconoces. La inspiración viene de vivir, de coger la carretera, de estar en la calle, de enamorarte y desenamorarte, estar con tu familia, los viajes, de observar todo lo que ocurre a tu alrededor... Eso te va transformando o va complementando de alguna manera tu personalidad.

"Escribo historias de amor interminables pero a veces le escribo a otras más breves pero igual de bonitas y especiales”

–¿De letras más desgarradoras, como en Abril, a ritmos que te invaden y no te sueltan en Caída libre. ¿Sintió como un salto al vacío al dar ese cambio?

–La verdad es que dentro de todas las mujeres que habitan en mí y de todas las mujeres que me conforman está también esa Caída libre. Es una canción que te invita a dar ese salto al vacío, a estar en casa y ponértela y no parar de bailar. Siempre escribo canciones a historias de amor interminables pero de repente también le escribo a otras que son mucho más breves pero igual de bonitas y especiales. Tanto, que incluso te dejan más desbordada por dentro. Es un tema muy fresco y en los conciertos es empezar a sonar el bajo y la gente comienza a saltar. No sé lo que está pasando con esta canción pero es que te inyecta unas ganas de vivir que son impresionantes y yo me alegro mucho de ello. Además, todo el mundo se siente identificado porque, a quien no le haya pasado esto es que no ha vivido. Cuando empezaba a contar la historia en los conciertos veía a la gente riéndose.

–El resultado final del videoclip de De tus ojos no era el que previamente tenía pensado y la respuesta del público ha sido espectacular. ¿Seguir los impulsos, aunque sean de otros, es la clave para que algo salga bien?

–La idea original del videoclip eran dos historias en paralelo y Adriana Ugarte me dijo de hacer sólo una, la de las chicas, y contarla durante más tiempo. Yo no iba a ser la actriz del videoclip y ella me dijo que lo hacía pero que tenía que ser conmigo. Lo que tiene que pasar, pasa, y cuando surge de una manera natural y fluye adquiere un matiz y un color muy importante. Fue todo muy fluido, muy fácil. Adriana es maravillosa, a parte de una pedazo de actriz me lo hizo todo muy sencillo y muy natural. El vídeo para mí, que es una especie de corto en pequeñito, está muy cuidado. Además del mensaje. La naturalidad, el no dar nada por hecho en la vida y que te puede ocurrir cualquier cosa cuando menos te lo esperes y no hace falta ponerle etiquetas ni llevarse las manos a la cabeza. El amor tiene que prevalecer por encima de todo. Con ese mensaje me quedo y eso es lo que pretendo transmitir. Los mensajes que me han llegado de la gente han sido tan bonitos.

–En las últimas entrevistas que he hecho, sin yo mencionarla, sus compañeras de profesión me la han puesto por las nubes. ¿Cómo logra poner de acuerdo a público, crítica y compañeros de profesión?

–Agradecida infinitamente porque estas cosas me emocionan muchísimo. Entiendo que haya gente a la que no le guste porque no soy una croqueta, pero me alegra que me digas esto. En mi trabajo intento ser honesta con lo que hago e intento transmitir verdad y mi manera de entender la vida a través de mis canciones. Dentro del impulso, de lo visceral, de mi parte izquierda, como digo en una canción, si encima llega ese mensaje a la gente y traspasa, pues mejor.

"Con Sevilla mantengo una relación de amor y pasión maravillosa, es una de mis debilidades”

–¿En cuanto a sus compañeras de profesión, ¿cree que estamos viviendo una época dorada a nivel de producción femenina?

–Ahora mismo estamos en un momento muy especial a nivel femenino y artístico en nuestro país. Es cierto que somos muchas mujeres, además con carreras estables, haciendo giras importantes, con unas propuestas muy personales y cada una la suya. Me emociona que esto se esté viviendo, que tengamos la complicidad que tenemos entre nosotras, que la palabra sororidad es maravillosa y que cada vez estemos encaminadas a esa igualdad necesaria.

–¿Qué supone recibir un premio Ondas y que, además, te lo dé Iñaki Gabilondo?

–¡Pues imagínate! Cuando ese hombre me rozó la manita... Si se me pegara un poco de su sabiduría... Esos premios recogen tantas disciplinas y a tantos grandes talentos, que que le den importancia a tu trabajo es indescriptible. Mira, es una filosofía de vida porque, en definitiva, me expreso a través de mis canciones y para mí fue muy emocionante ese reconocimiento y, encima, que me lo diera Iñaki Gabilondo, te prometo que fue... Me emocionó mucho que me lo diera él porque es una persona a la que admiro mucho, un gran comunicador, un tipo inteligentísimo, con una sensibilidad extrema y un discurso muy interesante.

–Estudió Magisterio y Pedagogía y ahora es coach en La Voz Kids. ¿Al final la vida nos permite disfrutar de todas nuestras pasiones si las sentimos muy fuerte?

–Me dedico a la música, que verdaderamente es mi pasión, y me he dado cuenta de que la pedagogía está mucho más presente de lo que pudiera parecer. Ahora que estoy de coach, es verdad que no lo había pensado, pero es como si todo se hubiera fusionado. Es muy bonito. Las canciones son una manera de lanzar un mensaje y de educar. Tenemos una responsabilidad con las letras y con el mensaje que lanzamos. A mis conciertos vienen muchos niños y adolescentes y a ellos les cala el mensaje. Por eso me da mucho respeto según qué letras. Tenemos que ser conscientes de lo que lanzamos, hacia dónde vamos y qué sociedad queremos construir con ese mensaje que lanzamos. Es verdad que la pedagogía está más presente que nunca.

"Me emociona que entre compañeras tengamos esta complicidad, la palabra sororidad es maravillosa”

–Cuando Rachel en Friends se cortaba el pelo, las peluquerías en EEUU no daban abasto. ¿Sabe que usted y su flequillo son nuestra Jennifer Aniston particular?

–¡No me digas! (Risas). La verdad es que no era consciente pero ahora procuraré estar más pendiente de mis estilismo. Ahora me crea más estrés. Le voy a trasladar este mensaje a mi maquilladora para que se ponga más nerviosa todavía (risas). Seguro que le va a hacer mucha ilusión.

–Actúa en Sevilla cada dos por tres pero sus entradas se venden en menos de lo que canta un gallo. Dígame que habrá más fechas además del 30 de marzo en el Teatro de la Maestranza.

–¡Duraron una hora! Empezó la gira el 30 de marzo en Sevilla y la acabo el 30 de marzo también en Sevilla. Con Sevilla tengo una relación de amor y pasión maravillosa, es una de mis debilidades. La gente me pregunta si soy de Málaga o de Sevilla porque estoy como loca con Sevilla. Soy de Málaga pero eso no quita que Sevilla sea una de mis predilecciones.