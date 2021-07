'Un Viaje de Sabores', una campaña turístico-agroalimentaria para atraer visitantes de proximidad

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado la campaña Un Viaje de Sabores, destinada al mercado de proximidad y con la gastronomía y los productos locales como principal recurso vinculado a los diferentes segmentos turísticos. En la presentación, han asistido el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; el presidente de la Asociación de Hoteles, Manuel Corna; el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, Julio Moreno; y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Antonio Luque.

La campaña, promovida por PRODETUR, responde a los objetivos de notoriedad y reconocimiento de los productos agroalimentarios de la provincia de Sevilla, y su relación e impacto en el entorno. De este modo, se pretende representar todos los aspectos que engloba la iniciativa Sabores de la Provincia de Sevilla, como son la divulgación de productos, servicios, experiencias y territorios. La Asociación de Hostelería de Sevilla y provincia valora muy positivamente una iniciativa de la Diputación que pone en valor los productos agroalimentarios de la provincia de Sevilla transformados en platos y tapas de la rica gastronomía sevillana por los hosteleros de la provincia. La apuesta de la Diputación por utilizar la gastronomía como potente reclamo turístico es, sin duda, un acierto que se enmarca en las actuales tendencias de búsqueda por parte del consumidor de experiencias diferentes, con productos de km cero y sostenibles.

Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, destaca la decidida apuesta por la gastronomía y el apoyo constante a la hostelería que se presta desde la Diputación desde hace tiempo, lo que ha merecido un reconocimiento a la misma por parte de la asociación en la reciente gala celebrada en los Reales Alcázar. No obstante, Luque lamenta que esta estrategia turística no sea seguida por el Ayuntamiento de Sevilla, porque la gastronomía sevillana es uno de los elementos más destacados en todas las encuestas que se hacen a los turistas de la capital.

Pese a haber mantenido numerosos encuentros y haber tendido la mano al diálogo con esta área municipal, a día de hoy no ha cerrado ninguna apuesta por la hostelería; en ese sentido Luque ha defendido: “agradecemos el apoyo brindado siempre de la Diputación; una colaboración que hasta ahora no existe desde el Ayuntamiento de Sevilla. Nos ponemos nuevamente a disposición del área de turismo del Ayuntamiento que todavía, a día de hoy, no ha decidido contar con la asociación que representa a más de dos mil hosteleros, entre los que se encuentran aquellos con el más alto prestigio en la provincia, para elaborar un plan con acciones concretas para la promoción gastronómica de nuestra ciudad. Hemos elaborado numerosas propuestas, pero tras años de intercambio de ideas, aún no han recogido nuestro guante para promover ninguna acción”.