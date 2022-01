Vinagre de Jerez, calidad y gran sabor

Aderezo universal, el Vinagre de Jerez además de contar con el reconocimiento de grandes chefs nacionales e internacionales, se ha convertido en un producto cada vez más valorado por los consumidores españoles. Así lo confirma el último estudio del Consejo Regulador de Vinos y Vinagre de Jerez.

Según el mismo, el 42% de los españoles elige el Vinagre de Jerez por su calidad, y casi el mismo porcentaje (41%), lo hace principalmente por su sabor.

Con respecto a sus posibilidades culinarias, la elaboración de salsas es considerado, por el 47% de los encuestados, como el uso más adecuado para el Vinagre de Jerez, y la mayoría lo vincula a recetas de carne por encima de las de pescado. Asimismo, casi un 10% lo emplea para postres.

El origen del Vinagre de Jerez es esencialmente el que determina su extraordinaria calidad y lo convierte en único en el mundo. Se produce exclusivamente a partir de los Vinos del Marco de Jerez y solo puede elaborarse en esa región. Se envejece mediante el sistema de criaderas y solera en barricas de madera que, en ocasiones, llega a superar los 10 o 20 años, logrando así la alta concentración aromática que lo caracteriza. Fue la primera Denominación de Origen concedida en España para este tipo de producto.

Existen cinco tipos de Vinagre de Jerez, cada uno con su propia personalidad y diferentes matices: Vinagre de Jerez, Vinagre de Jerez Reserva, Vinagre de Jerez Gran Reserva, Vinagre de Jerez al Moscatel y Vinagre de Jerez al Pedro Ximénez.

Y es precisamente esta variedad y versatilidad las que lo han convertido en un aderezo imprescindible en multitud de recetas, salsas y reducciones. El Vinagre de Jerez logra perfeccionar todo tipo de elaboraciones, como las que ofrece la web www.igualqueninguno.com, aportando un toque excepcional tanto a ensaladas y sopas frías, como a pastas, verduras, recetas de pescado y de carne, e incluso es ideal para numerosos postres y helados.

Campaña de promoción

En 2020 ha dado inicio el Programa Europeo de Promoción de las D.O. de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez.

El objetivo de la campaña es aumentar la competitividad y el consumo de los productos agrícolas de la Unión Europea con D.O.P. ilustrados por los vinos de Jerez D.O.P., Manzanilla de Sanlúcar D.O.P. y Vinagre de Jerez D.O.P.

Las D.O. de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez asumen, con este programa, el reto de conseguir incrementar el grado de conocimiento del Sello de Calidad D.O.P. por parte del consumidor. A través de esta estrategia de comunicación se potenciará el mensaje de que una D.O.P. es mucho más que un origen, asociándolo a un producto de calidad garantizada, auténtico y tradicional.

Desayunos muy personalizados

Colección

Un año más, Nutella vuelve a acompañarnos en nuestros desayunos más especiales, convirtiendo el comienzo del día en un momento delicioso. Durante los meses de enero a marzo, la marca pone en marcha una promoción con la que regalará 5.000 tazas personalizadas entre todos los participantes.

Para que disfrutes de los pequeños momentos de placer, solo o en compañía de los tuyos, las tazas personalizadas de Nutella convertirán tus desayunos en momentos extraordinarios. En esos días que te apetece darte un homenaje más especial, estas tazas son el complemento ideal para compartir tiempo de calidad con tus seres queridos, disfrutando de momentos únicos.

¿Quieres ser el ganador de esta taza personalizada con tu nombre? Te contamos cómo puedes participar. ¡Es muy sencillo! Simplemente tienes que comprar uno de los packs promocionales e introducir en la web el código que aparece en la tapa de tu tarro de Nutella.

Y si quieres preparar un desayuno irresistible, Nutella te lo pone fácil: hazte con tu taza personalizada y elige la receta que más te guste en la web www.nutella.es, donde podrás encontrar más de 50 recetas y tutoriales, todos ellos con el ingrediente estrella.

Un vino de fama mundial y con firma riojana

Vinos

Han salido a la luz los resultados del concurso The Rioja Master 2021 que organiza la revista británica The Drinks Business, una de las publicaciones más influyentes en el sector del vino. En la edición de 2021, Ysios Finca el Nogal 2017 ha conseguido una de las máximas distinciones obteniendo el título Master, un hito fundamental y de gran relevancia para la bodega riojana firmada por Calatrava. Es un vino 100% tempranillo con D.O. Ca. Rioja de sabor excepcional.