Vuelve 'La gran noche de los musicales' a Fibes

Daniel Diges, Gerónimo Rauch, Jana Gómez, Joseán Moreno y Judith Tobella vuelven a Fibes con el espectáculo La Gran Noche de los Musicales. El próximo jueves 3 de septiembre a las 21:30 estarán acompañados por el Sinfónico Liceo de Moguer bajo la dirección de Iván Macías.

Un espectáculo para que los amantes de los musicales puedan disfrutar de las grandes voces del teatro musical español, que se reúnen junto a una orquesta de 80 músicos para brindar un recorrido por los musicales más emblemáticos.

Estos artistas harán disfrutar al público de una noche con mucho ritmo haciendo un recorrido por los grandes musicales de la historia entre los que no faltarán: Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, El Médico, Wicked, In the Heights, Jecky & Hyde, Cats, The Greatest Showman y muchos más.