Walt Disney como nexo de unión entre los niños y la música

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), en activa colaboración con el Teatro de la Maestranza en sus comunes actividades educativas, interpretará la música en vivo de la película Fantasía de Walt Disney con la proyección del film en directo. La actividad comienza con diferentes sesiones dirigidas a escolares los días 8, 9 y 10 de junio y culmina con las funciones familiares el sábado 11 y el 12 de junio a las 12:00.

El Teatro de la Maestranza de Sevilla será el escenario que acoja este concierto que se enmarca dentro de las acciones que la sinfónica organiza junto al teatro con la intención de fomentar el interés por la música entre los más pequeños y crear nuevos públicos.

Entradas a la venta Los precios de las entradas oscilan entre los 12 euros de paraíso y los 20 euros de patio

El director sevillano, Alfonso Casado se pone al frente de la ROSS en este concierto que valora como “una iniciativa muy positiva por incluir a los niños y a las familias en un evento que conlleva música en directo, permitiéndoles estar en contacto con la sonoridad de los instrumentos. Seguro que esta experiencia inspira a los niños y ojalá despierte en ellos una parte creativa ya sea para la música, para el cine o para lo que sea”.

Desde que se estrenó en 1940, Fantasía ha contagiado el amor a la música a varias generaciones de espectadores. La película fue uno de los éxitos indiscutibles de la factoría Disney que se anticipó a su tiempo con una apuesta innovadora y visionaria que desarrollaba un nuevo lenguaje de animación musical pura. La banda sonora cuenta con ocho impresionantes cortes musicales entre los que destacan diferentes partes de El cascanueces de Tchaikovsky, La consagración de la primavera de Stravinski o la Sinfonía pastoral de Beethoven.

Unos 5.000 alumnos llenarán las funciones destinadas a los escolares procedentes de 45 centros educativos de Sevilla, su provincia y otros lugares de Andalucía como Cádiz, Huelva y Córdoba.

Sigue el Festival FOC en TNT Teatro

Teatro

Hoy jueves, 9 de junio y el viernes 10 a las 20:30, dentro del festival FOC, la compañía gaditana AjoyAgua pisará las tablas del TNT con Pasión y semen, un montaje que se estrenó en la última edición de la CINTA, Cita de Innovadores del Teatro Andaluz, donde el elenco al completo recibió el Premio a la mejor interpretación.

Cita para los amantes del circo

Arte circense

El Teatro Alameda vuelve a celebrar este fin de semana la Gran Gala Circada, una cita imprescindible para los amantes del mejor circo. Así, con el humor como hilo conductor, esta fiesta del arte circense invitará al público a disfrutar de espectaculares números de diversas disciplinas y varios estrenos de artistas nacionales e internacionales.

11 y 12 de junio a las 19:00

Un difícil proyecto de vida

Monólogo

Arranca el ciclo Noches de Monólogos con el humorísta Jorge Bolaños que nos presenta Ya te llamaremos con el que hace cómplice al público de su agotadora búsqueda de un puesto de trabajo. Acompañado de su guitarra, el joven cómico relata los problemas que está teniendo para conseguir un trabajo que le permita crear un verdadero proyecto de vida.

10 de junio a las 21:30

Unos talleres que valen oro

Danza y teatro

Hasta el 26 de junio la sala La Fundición de Sevilla ha programado un ciclo de representaciones de fin de curso de talleres de diferentes escuelas de teatro y danza. Este viernes, Welcome to Maravilla de La Escalera Teatro y el domingo le toca el turno a Oniria de IX-Butoh Ritual Dance and Theater. Teatro y danza a partes iguales.

10 y 12 de junio a las 20:00

Sigue su curso el Ciclo Estrénate

Teatro

Hoy jueves habrá una representación en Sevilla del espectáculo teatral Balcones, variaciones sin final en el auditorio del CICUS. Se trata de una obra dirigida por Paola Matienzo, autora de la dramaturgia y que también la interpreta junto al actor Alejandro Tous. La función de este montaje producido por la compañía madrileña AZarte forma parte de la programación del ciclo Estrénate.

9 de junio a las 20:00

Habrá flamenco, '#SiDiosKiere'

Flamenco

Antonio Molina “El Choro” regresa de manera fulgurante a Sevilla presentando #SiDiosKiere, su nuevo espectáculo, tras el estreno absoluto del mismo el pasado mes de marzo en el Festival de Jerez. Llega con él hasta el Teatro Central de Sevilla, en el marco de “Flamenco viene del Sur”, en una función que tendrá lugar el jueves 9 de junio a las 21:00.