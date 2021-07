“La abstención de tabaco y alcohol sigue siendo la mejor forma de prevenirlo”

El cáncer de cabeza y cuello incluye tumores de la cavidad oral, faringe, laringe y las fosas nasales y senos paranasales. En España se detectan 10.000 nuevos casos cada año, ocupando el sexto lugar en incidencia. Una patología en la que el buen pronóstico depende de un diagnóstico precoz y en la que inciden factores de riesgo como el tabaco, alcohol y el virus del papiloma humano (VPH). Las nuevas tecnologías y la cirugía mínimamente invasiva con el sistema robótico da Vinci vienen a mejorar la calidad de vida de los pacientes, según explica el Dr. Virós, médico adjunto en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

–¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello y cabeza?

–Los cánceres de cabeza y cuello, y el de garganta en particular, pueden pasar desapercibidos durante un tiempo. Por esta razón, se debe prestar especial atención si aparecen estos síntomas: lesión o masa abultada en la boca, paladar o zona amigdalar, tumoración o bulto en el cuello, dolor o dificultad para tragar los alimentos, cambio en la voz, saliva manchada con sangre, dolor en el oído con la deglución, nueva aparición de ronquidos sin ganancia de peso y pérdida de peso.

–¿En qué estadio se puede abordar esta patología con cirugía robótica con el sistema robótico da Vinci? ¿Cuál es la tasa de supervivencia?

–Actualmente utilizamos el sistema robótico da Vinci para diferentes estadios de esta enfermedad. Su indicación principal es en estadios iniciales que se basan en la enfermedad locoregional poco avanzada. Aunque hoy en día también se utiliza el sistema robótico da Vinci para estadios más avanzados donde nos han fallado los tratamientos no quirúrgicos basados en quimioradioterapia, y la enfermedad se puede tratar por medio de un abordaje quirúrgico. La tasa de supervivencia se reduce de una forma importante a medida que el diagnóstico se produce en el estadio más avanzado. Pese a que los cánceres de cabeza y cuello engloban lesiones muy diversas, en tumores en estadios iniciales (I-II) se obtienen supervivencias mayores al 80%. Por el contrario, en pacientes con estadios avanzados, que no han respondido a tratamientos no quirúrgicos, la supervivencia se reduce por debajo del 40-50%.

–¿Cuál es la prevalencia de este cáncer? ¿Se está viendo alguna variación con respecto a años anteriores? En caso de afirmativo, ¿a qué cree que se debe?

–La incidencia de este tipo de cánceres en nuestro país se sitúa sobre los 9.000 casos al año, dando una prevalencia en 5 años de unos 65 casos por 1.000 habitantes, siendo el sexto cáncer con mayor incidencia en nuestro medio. Los cánceres de cabeza y cuello habitualmente se han relacionado con hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, y en los últimos años, el virus del papiloma humano (VPH) ha demostrado ser un agente relacionado con el cáncer de garganta. Mientras que, en la última década, los cánceres de la laringe e hipofaringe han presentado una disminución de su incidencia secundariamente a los cambios en hábitos como el consumo de tabaco y alcohol, el cáncer de garganta (orofaringe) ha presentado un aumento de incidencia debido a la influencia del VPH. Actualmente, en nuestra zona, se calcula que el 30% de los cánceres de garganta están provocados por la acción de este virus, mientras que en zonas como Norte América o el norte de Europa se ha visto implicado hasta en el 80% de estos tumores.

–¿En qué porcentaje se da este tumor en hombres y mujeres? En el caso de que haya alguna diferencia de género notable, ¿cuál es el motivo?

–Este tipo de tumores se da más frecuentemente en hombres, actualmente la relación se sitúa de 4 hombres por una mujer en nuestro país, aunque históricamente era mucho mayor a favor de los hombres. Este hecho se debe a un mayor consumo de factores tóxicos (tabaco y alcohol) por parte del género masculino con respecto del femenino. Pese a todo, esta relación cada vez se va igualando más por el mayor consumo de tóxicos de la mujer en los últimos años.

–¿Cómo se puede prevenir?

–La mejor forma de prevención del cáncer de cabeza y cuello sigue siendo la abstención de tabaco y del alcohol. Estos dos factores además de influir en la aparición de este tipo de lesiones, empeoran el pronóstico de estos pacientes y disminuyen la respuesta a los tratamientos. El otro factor etiopatogénico que se debe evitar es la transmisión del Virus del Papiloma Humano. Las medidas para su prevención actualmente son la utilización de métodos anticonceptivos de barrera, así como la vacunación que actualmente está recomendada en niños y niñas a los 11-12 años.

–¿Cuáles son los beneficios para el paciente de ser intervenido con el sistema robótico Da Vinci?

–La cirugía mínimamente invasiva transoral asistida con el sistema robótico da Vinci evita el abordaje quirúrgico a la vía aerodigestiva alta. Esto significa que, anteriormente, para llegar al interior de la boca-faringe-laringe requeríamos incisiones externas que nos permitiesen abrir tejidos como la mandíbula, el suelo de la boca, el cuello o el esqueleto externo de la laringe para llegar a la zona problema. Esto implica una gran inflamación en una zona clave para tragar y respirar, por esta razón los abordajes externos se acompañan en su mayoría de traqueostomía y sonda nasogástrica para alimentación hasta que disminuye esta inflamación. Además de grandes cicatrices en zona estéticamente sensibles, o funcionalmente comprometidas