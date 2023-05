Los artistas pintan poesía en el espacio EXZéntrico en Sevilla

En la exposición Poemario de Artistas de espacio EXZéntrico se pueden encontrar las respuestas a preguntas sobre el diálogo de la obra artística con la obra poética o si es posible reinterpretar y construir desde lo artístico la creación hecha con palabras en el trabajo de siete artistas que proponen obras que dialogan directamente con poetas o poesías que les han marcado de forma especial. El horario de la exposición, que estará hasta finales del mes de julio, es los lunes de 10:00 a 14:00; de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 y los sábados, de 11:00 a 14:30.

Partiendo del poema Ser artista, de Jorge Eduardo Eielson, una pieza que el artista peruano dedica al arte en toda su esencia, la galería propuso a los artistas invitados el reto de inspirarse en piezas poéticas para desarrollar una obra pictórica. El resultado es un crisol de propuestas que recorren, a través de sus estilos personales, obras de algunos de los poetas más celebrados de la literatura contemporánea universal.

Los artistas son Manolo Cuervo, Pedro Simón, Alexandra Chauchix, Teresa Peña, Pedro Sánchez, Celso Román y Jacobo Eid. En cada caso proponen una obra artística que profundiza en un artista o poema. Así, Manolo Cuervo dialoga con Fernando Pessoa; Pedro Simón, con Gabriel Celaya; Alexandra Chauchix, con Maya Angelou; Teresa Peña, con Pablo Neruda; Pedro Sánchez, con Juan Mairena; Celso Román, con Luis Cernuda; y Jacobo Eid, con Jorge Eduardo Eielson.

Para todos estos autores, las concomitancias entre el arte pictórico y la poesía son evidentes. Así, según Manolo Cuervo, "“hay cuadros que son poesías". "La poesía, al igual que la pintura -sostiene Alexandra Chauchix- son lenguajes que pretenden transmitir emociones”. Por su parte, Pedro Sánchez sostiene que no entiende la pintura "si no es poética". "Es el artista -explica Jacobo Eid- quien dice qué es arte y es quien pone la poesía a su obra".

Manolo Cuervo y Fernando Pessoa

Además de pintar, Manolo Cuervo ha dedicado su ya larga trayectoria en el arte al diseño gráfico. En los 80 y 90 del siglo pasado, sus carteles de temática pop lo convirtieron en un referente para muchos artistas andaluces. Autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2022, este onubense de Isla Cristina estará presente en la exposición con su obra Dulce sueño lusitano.

"Es un cuadro acrílico sobre lienzo de Lisboa, una postal, y es la historia de un viaje en tren de Lisboa a Madrid, donde conocí a una chica que se llamaba Dulce. Me gusta escribir en mis obras, es un elemento más del cuadro. Aparece el nombre del poeta Pessoa, pero la protagonista es Dulce. También me dicen que el vino Sandeman, el famoso hombre de la capa, representado en el cuadro, es de Oporto, no de Lisboa. El Tío Pepe no es de Madrid y es el anuncio más grande que hay en la Puerta del Sol".Manolo Cuervo comenta que "a veces, me han contado cosas que han visto en mis cuadros más bonitas que lo que yo he pintado y que incluso no me había ni planteado. Normalmente, tienes una idea de lo que quieres hacer, pero luego improvisas. Mis cuadros empiezan abstractos y luego voy metiendo figuras. Vengo del diseño, por eso los cuadros son muy gráficos, son pictóricos, muy pop y muy del expresionismo americano, con un punto urbano".

Pedro Simón y Gabriel Celaya

Es un veterano de Espacio EXZentrico y un pintor de renombre internacional para quien la poesía y el arte son iguales. "Hay poetas que no te emocionan, lo mismo ocurre con los pintores. Lo importante es mantener el niño interior tan necesario en un artista, por mucho que la vida nos haya llevado por muchos avatares. La pintura la hace el que logra transmitir una emoción. Unas botas viejas arrumbadas en un rincón no dicen nada, a no ser que las pinte Van Gogh, porque la materia la ve todo el mundo, pero no el contenido".

"Como dijera Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, pero también el arte. El arma son sus contenidos libres. La pintura es un arma feroz para enriquecer el alma", asgura.

"Yo -añade-, que he andado con galerías locas, bohemias, me enriquece mucho estar en una galería ordenada como es Espacio EXZentrico. Inmaculada Puchal está abriendo el arte a la gente de Los Remedios, anclada en el barroco, una apertura que no es fácil. Además, como artista me siento protegido. Soy pintor y los pintores tendemos a lo caótico y en Espacio EXZentrico todo está muy organizado".

Alexandra Chauchix y Maya Angelou

El pájaro libre salta/ al lomo del viento/ y flota viento abajo/ hasta que cesa la corriente;/ moja sus alas/ en el naranja de los rayos del sol/ y osa reclamar el cielo. Se trata de un extracto del poema Pájaro enjaulado, de la escritora Maya Angelou, que a juicio de Alexandra Chauchix define muy bien el vínculo entre poesía y arte. "Es un poema que habla de la libertad a todos los niveles", dice Alexandra, nacida en la isla caribeña de La Martinica, que no sigue a nadie, que va por libre, y con el color por bandera en su obra abstracta.

"Los artistas necesitamos libertad creativa y hay que buscarla siendo curiosos, en el buen sentido de la palabra. La poesía y la pintura son lenguajes que pretenden transmitir emociones al lector y al espectador. Les hace ver cosas nuevas, horizontes distintos, salir de las rutinas mentales. Espero que mi pintura inspire y anime a quien la vea a descubrir cosas diferentes, a que se entusiasme, porque el entusiasmo implica movimiento".

Teresa Peña y Pablo Neruda

Artista autodidacta, cultivadora del arte abstracto, en el que el color juega un papel determinante, Teresa Peña es también una ávida lectora de poesía, tanto clásica como contemporánea. En este caso se queda con Pablo Neruda: Si tú me olvidas:"(…) Si poco a poco dejas de quererme/ dejaré de quererte poco a poco/ Si de pronto/ me olvidas/ no me busques, que ya te habré olvidado (…)". "El amor es así y no se trata de egoísmo, sino de una relación que se extingue y en la que están implicados los dos miembros de la pareja. Para mí el arte y la poesía son formas de buscar la belleza. No todo tiene que tener utilidad; hay cosas que nos alegran el alma porque generan felicidad. Es verdad que a veces el autor se desahoga en unos versos, depende de la época que le toque vivir, pero mis cuadros siempre son alegres, porque cuando he pasado por fases tristes no he pintado".

Cree que la cultura en sí, el arte, la poesía, es liberadora. "Cuando hay cultura siempre es buena señal de que hay armonía a nuestro alrededor. Señal de que hay paz, de que las necesidades básicas están cubiertas. En estos momentos, ha surgido un grupo de artistas que se ha propuesto reivindicar la paz en Ucrania con sus obras, con el arte y su libertad creativa".

Pedro Sánchez y Juan Mairena

"Soy más de prosa e incluso de prosa poética -explica Pedro-, pero sí me gustan a veces esas poesías, que son disparos, como los disparos poéticos que hace Juan Mairena, un dramaturgo onubense": "A veces, cuando/ pinto, me da por/el surrealismo: abrazos/ que son hogares, /caricias/ que son hogueras, /personas/ que son hogazas, /deseos/ que son higueras. (Cuando pinto/ realidades/siempre me salen/abismos)".

"La pintura -sostiene Pedro- en sí misma es un acto poético. Estás escribiendo con los pinceles, las espátulas, las esponjas. No entiendo la pintura sino es poética. Me espanta Francis Bacon, su obra me causa malestar. Yo siempre busco lo poético, porque busco la armonía. Saco belleza de lo feo. A veces hay naturalezas muertas muy bonitas, como las algas en la orilla de la playa".

Para Pedro Sánchez, la poesía es un arma cargada de pasado. "La gente cada vez lee menos, le interesa menos lo relacionado con el libro. Sólo busca el impacto ¿Y el arte? El arte vive un momento extraño. Ahora muchas cosas son arte y el arte es cada vez más conceptual. La pintura va pasando a un segundo plano frente a lo digital. El arte se está convirtiendo en inteligencia artificial. Todos nos vemos inmersos en la vorágine de la inmediatez, porque todo se ha hecho para que sea de usar y tirar".

Celso Román y Luis Cernuda

Celso se confiesa muy aficionado a los jardines, entre los que señala el del Palacio de las Dueñas, en Sevilla. A veces, en mis cuadros aparecen setos de mirtos, cipreses, palmeras… Por eso me identifico con el poema de Luis Cernuda Jardín antiguo: "Ir de nuevo al jardín cerrado,/que tras los arcos de la tapia, /entre magnolios, limoneros/ Guarda el encanto de las aguas…".

"Un cuadro -afirma- es poesía visual. La pintura está ahí y luego el juicio de quien lo interpreta. Mis obras siempre quedan muy abiertas, en ocasiones, inacabadas para darles frescura. Cerrados, los cuadros se mueren…".

Para Celso Román, el arte es lo que nos puede salvar de la inteligencia artificial. "Al menos, como yo lo entiendo. Mancharme las manos de pintura me reconcilia con lo primitivo, lo primario, la esencia".

Jacobo Eid y Jorge Eduardo Eielson

“Convertir un objeto cualquiera/ en un objeto mágico/ es saborear el futuro/ oler la inmensidad/ palpar la soledad”. Así comienza el poema Ser artista del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson y así contesta el valenciano Jacobo Eid, el benjamín de esta exposición. "Marcel Duchamp, un adelantado del arte conceptual, ya cogía objetos cotidianos y los convertía en arte. Es el artista el que dice qué es arte y quien pone la poesía a su obra, porque un artista es una mezcla de alquimista, poeta y filósofo. Un objeto cotidiano tiene una función, mientras que la obra te permite que tu imaginación vuele, llevarte a otros mundos. El que la ve puede darle su propio significado que puede coincidir o no con el artista. Pero es verdad que mi obra cobra sentido en los ojos que la ven".

Jacobo Eid, ingeniero industrial y licenciado en Bellas Artes, se estrenó en Espacio EXZentrico con unas obras muy innovadoras, realizadas con piezas recicladas de aquellas figuras de indios, vaqueros o pelotas de parques de bolas de nuestra infancia. "Fue una sorpresa. Sevilla parece una plaza clásica y, sin embargo, mi obra funcionó muy bien, porque vender es la mejor crítica, el saber que hay alguien que está invirtiendo en una obra tuya. El arte es innovación, la creatividad absoluta; hacer algo que no esté hecho2.