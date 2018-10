Los avances contra la ceguera, en una jornada

Este viernes, 19 de octubre, se celebrarán en Sevilla las XX Jornadas de Investigación de Farpe-Fundaluce, bajo el lema Miremos con Optimismo los Avances en la Investigación. Es la primera vez que se hace en Sevilla, anteriormente se ha hecho en Madrid y Barcelona, ya que el premio se ha concedido a un investigador sevillano.

La Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (Farpe), la Fundación Lucha contra la Ceguera (Fundaluce) y la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria (AARP) tienen como misión mejorar la calidad de vida de las personas con distrofias hereditarias de la retina (DHR) así como fomentar la investigación médico-científica para encontrar un posible tratamiento de estas patologías. En base a esto, uno de sus principales objetivos es la difusión de información a través de jornadas y simposios.

Programa de la jornada

Esta jornada se desarrollará, a partir de las 17:00, en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía (C/ Resolana, 30), y en el transcurso de la misma se hará entrega del Premio de Investigación Fundaluce 2017. Una distinción concedida al proyecto Mimicking neural enconding in visual prosthesis (Imitando la codificación neural en prótesis), presentado por el doctor Alejandro Barriga Rivera, investigador de la Universidad Pablo de Olavide.

La sesión de apertura del acto estará presentada por la vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria (AARP) Isabel Domínguez Asencio, quien dará paso a la mesa institucional formada por Lina Gálvez Muñoz, consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía; Mayte Fernández Campillo, consejera técnica del Real Patronato Sobre Discapacidad; Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta segunda de la ONCE; Rafael Bascón Barrera, presidente de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, y Almudena Amaya Rubio, presidenta de Farpe-Fundaluce.

Será a las 18:15 cuando se entregue el premio a Alejandro Barriga para pasar, a las 18:45, a la mesa de investigación, donde se presentarán diferentes estudios de Pau Gorostiza Langa, profesor Icrea y responsable de grupo en el IBEC (Premio Fundaluce 2016); Alejandro Barriga, ingeniero de Telecomunicación, investigador postdoctoral Marie Curie, Universidad Pablo de Olavide, y ganador de la ayuda del Premio Fundaluce 2017; Berta de la Cerda Haynes, doctora en Biología e investigadora posdoctoral en el Laboratorio de Degeneración de la Retina de Cabimer, y Francisco Javier Díaz Corrales, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Okayama, Japón, y actualmente investigador posdoctoral senior en el Laboratorio de Degeneración de la Retina de Cabimer.