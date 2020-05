Cuatro bailarinas de Utrera, premiadas en un concurso de danza virtual nacional

El pasado fin de semana, 22, 23 y 24 de mayo, se celebró el Primer Concurso Virtual de Danza a nivel nacional, organizado por BSDansa. El Centro de Expresión Corporal y Artística Victoria Kudrina de Utrera, un centro dedicado a la enseñanza de la danza clásica y contemporánea a todos los niveles, presentó tres coreografías en diferentes categorías, originales de Victoria Kudrina, a este concurso, por las que han sido premiadas cuatro bailarinas.

En el concurso han participado 218 coreografías de escuelas de danza de toda España y las tres coreografías presentadas por Victoria Kudrina han resultado premiadas, haciendo un pleno al quince: tres de tres. Sé que estas ahí ha conseguido el primer premio en el Concurso Virtual BSDansa en categoría B Duo, bajo la interpretación de Inés Sánchez Aguilar y Carmen Martínez Fuentes. Baila y Sueña Alicia se ha hecho con el segundo premio en la categorÍa B Solo Contemporáneo, con la bailarina Rebekka Cocera Jorquera y la pieza Sombrerero Loco ha logrado el primer premio en la categorÍa C Solo Contemporáneo de manos de Rocío Serrano Rubio.

Las galas se han emitido en directo a través del canal de Twitch de BSDansa y todos los participante pudieron ver en directo las actuaciones de sus compañeros participantes, así como la reacción y valoración del jurado profesional que estuvo conectado en directo.

Además, el 20 % de los beneficios recaudados durante este concurso han ido destinados al movimiento #yomecorono para ayudar a frenar la pandemia del Covid-19.

Centro de Expresión Corporal y Artística Victoria Kudrina

Victoria Kudrina, la directora y coreógrafa del Centro de Expresión Corporal y Artística Victoria Kudrina ha declarado emocionada: "Quiero felicitar el gran trabajo realizado por mis cuatro bailarinas que, a pesar del Coronavirus y confinamiento, han mantenido viva la danza en sus corazones y en sus casa, entre todos: alumnas, profesora y familias, hemos conseguido crear coreografías ganadoras a nivel nacional", y añade: "Ha sido complicado, duro y, a veces frustrante, crear las coreografías a distancia, los ensayos on line, las indicaciones para los padres a los que hemos convertido en maquilladores, peluqueros, diseñadores de vestuario y escenografía, operadores de cámara, sonido e iluminación, pero todo merece la pena sólo por ver como las niñas bailan y expresan todo lo que llevan dentro".

Victoria Kudrina ha mantenido la danza sigue viva entre sus alumnas, desde la primera semana de confinamiento puso en marcha clases on line para sus más de 100 alumnos. De lunes a sábado, dedica casi todas las horas de sus días a dar clases a través de ordenadores, télefonos y tabletas y ha convertido las casas de sus alumnos en academias de danza improvisadas, demostrándoles y enseñándoles que se puede bailar en cualquier parte porque la danza está dentro de ellos y que nunca, pase lo que pase, deben abandonar sus sueños y dejar de hacer lo que mas aman en la vida: bailar.

"Seguimos bailando como sabemos, llenando nuestras casa y nuestras vidas de danza, y aunque no podemos estar juntas en nuestra academia, he intentado que no pierdan sus ganas y que las clases dude danza sea una ventana en este encierro para estar con sus compañeras un ratito cada día", ha explicado la profesora.

"Este confinamiento ha sido una nueva experiencia para todos, para nosotros ha sido muy triste no poder presentar nuestro festival de fin de curso, que llevamos preparando durante meses con mucho esfuerzo y dedicación por parte de todos. Este concurso ha sido una ventana abierta para descargar esa frustración y para demostrar que la cultura está viva y no quiere ser olvidada ni relegada", reseña la directora del Centro de Expresión Corporal y Artística Victoria Kudrina, que concluye: "Estos días hemos vuelto de sentir las mariposas en el estomago, los nervios antes de bailar, la alegría y la satisfacción por el trabajo bien hecho".