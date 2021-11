Un barrio sevillano en clave de humor en el Central

El Teatro Central acoge los días 26 y 27 de noviembre, en la sala B, la representación de Los Remedios, obra de Fernando Delgado-Hierro dirigida por Juan Ceacero, cuyo texto está inspirado en recuerdos a partir del célebre barrio sevillano. Los Remedios es una autoficción de dos amigos que revisitan sus pasados e identidades a partir de antiguas vivencias en el barrio que les vio crecer. La_Compañía exlímite es un equipo de artistas de diferentes disciplinas escénicas que llevan a cabo un teatro de creación colaborativo, de riesgo y contemporáneo.

Los Remedios es un barrio de Sevilla construido en los años 50 del siglo XX; dos amigos de la infancia se juntan para tratar de entenderse a base de representarse a sí mismos, a quienes marcaron su desarrollo y al contexto social que forjó su identidad. Los Remedios es una autoficción autodestructiva hecha por dos personas desarraigadas; genealogía teatral que indaga en la necesidad de la representación y en su capacidad transformadora. Es una pieza sobre la amistad como respuesta frente al desconcierto.

En más de hora y media de frenético, desternillante y sutil ejercicio de memoria personal y colectiva, los dos amigos de Los Remedios se transforman en mil y un personajes de ayer y de hoy sin dejar de transitar por la escena con la lucidez y la energía que se irradia instantáneamente entre el público. Es un soplo de aire fresco y un ajuste de cuentas respetuoso y crítico con el pasado donde los dos intérpretes se desdoblan de múltiples identidades.

Para el director, Juan Ceacero, “la autoficción es tarea de funambulistas. Si la imaginación y la creatividad son inmanentes a la creación, nuestra labor es mezclar los hechos con la imaginación y la reescritura. Y tal vez el cóctel resultante pueda devolvernos una ‘verdad’ más profunda”. Los Remedios se ha convertido en uno de los descubrimientos más tonificantes de la temporada tras su paso por Madrid.

Viento Sur se llena de experiencias

Teatro y musical

Viernes y sábado a las 20:30, #Héroes en Viento Sur, una obra donde actores y sanitarios trabajan juntos para compartir sus experiencias en 2020. Por su parte, el domingo se podrá disfrutar de la doble función de 30/20, una sinergia de musical con teatro físico que es la opera prima de la compañía El Tercer Planeta.

La vital voz de Judit Neddermann

Concierto

La música jalona ha sido el camino de Judit Neddermann desde siempre. Desde las 21:00, los espectadores de el Teatro de Triana podrán deleitarse con una voz cristalina, elástica y rica en oxígeno, modelada en torno al jazz vocal clásico, el folk mediterráneo y la tradición pop que navega desde las costas de Brasil hasta las islas de África Occidental.

26 de noviembre a las 21:00

Un 'Quejío' por toda Andalucía

Concierto

Vuelve al Teatro Távora de Sevilla Quejío, un estudio dramático sobre cantes y bailes de nuestra Andalucía que incorpora expresiones sonoras y el dolor de todo un pueblo encarnado en la lucha campesina de la que hablaba Blas Infante, el silencio dramático de la emigración o las cicatrices que causan en el alma el miedo y las bocas cerradas del medio popular.

25 de noviembre a las 20:30

Tributo a la banda Dire Straits

Concierto

El 27 de noviembre está programado un concierto del grupo Brothers in Band en el auditorio Cartuja Center CITE de Sevilla. Se trata de una formación española tributo a Dire Straits. El espectáculo titulado The Very best of Dire Straits, con el que han actuado en países como Alemania, Portugal y Francia, tiene una duración aproximada de dos horas y media

27 de noviembre a las 21:00

'Darwin' y 'Giselle' en el Lope de Vega

Teatro

La programación de la temporada del Teatro Lope de Vega continúa esta semana ofreciendo tres funciones con la danza y el teatro como protagonistas. Así, el viernes 26 subirá al escenario la compañía Kor’sia para presentar el ballet Giselle; mientras que los días 27 y 28 se pondrá en escena la obra teatral El salto de Darwin, escrita por el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco.

A las 20:00

'Luz quebrada' en TNT Teatro

Teatro

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 destruyó los sueños de gran parte de la población. Para las mujeres supuso perder todos los derechos que habían conseguido con la II República. La compañía teatral Iguana Teatre trae un fragmento que quiere reivindicar el papel de otras mujeres, activistas, fuertes y valientes, que se atrevieron a enfrentarse a aquellos que querían hacerlas callar. Se representará a partir de las 19:00.

28 de noviembre en TNT Teatro

La ROSS en el Espacio Turina

Vuelven los conciertos del ciclo 'La ROSS in camera' con la celebración este sábado del segundo concierto programado en el Espacio Turina. Los 8 profesores de La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que ofrecen este concierto interpretarán por primera vez Octeto para cuerdas, en Do mayor, Op. 7 de George Enescu. Desde las 20:00 se podrá disfrutar de un concierto dedicado a la conmemoración de los 140 años del nacimiento de George Enescu y a los 140 años de relaciones Diplomáticas España-Rumanía.