Buen fin para los hermanos de la chirigota del Bizcocho en su estreno en el COAC 2025

Buen estreno de la chirigota de Antonio Álvarez El Bizcocho en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2025 con Los Hermanos del Buen fin. El grupo supo reponerse a un comienzo alocado y algo desconcertante a base de repertorio y un popurrí que acabó de remontar al completo el estreno de la agrupación, punta de lanza de las 23 radicadas en la provincia que acuden este año a las tablas del Gran Teatro Falla.

Y es que al público de la novena sesión de preliminares no le dio a tiempo a pestañear cuando, al dejar de sonar los tambores a oscuras que impostaban un tipo de hermandad -que es cómo se habían estado vendiendo en sus redes-, apareció un torbellino de floridos miembros de una secta que siguen a su líder hasta la muerte. "Llegó, llegó, la comunidad al Falla. Sigo a mi líder, líder, líder..." abre una presentación frenética que acumula golpecitos, como por ejemplo el paso de Felipe González y Joaquín Sabina de la izquierda a la derecha o el del frenesí del lametón al sapo que hace que el Cigala al lao de él sea Carolina Marín, pero que dejó al respetable algo frío.

Pero la puesta de largo del Bizcocho se empezó a asentar con dos buenos pasodobles de igual estructura, ambos a dos "mentiras" y tirando de humor e ironía, como suele ser habital en él. El primero a la sociedad, que la "crearon unos seres para investigar", por eso hoy "el ser humano come rúcula y se está practicando el blanqueamiento anal". Este mundo del "Me gusta" es tan artificial que el líder, que "es muy sabio", les "ha dicho que las personas son igual que las comparsas, que para un vez que encuentras una buena, el resto son pa echarlas". Una sociedad "sin amor, individualista, que asusta, de Facebook, Tik Tok e Instagram, a mí no me gusta", por eso se marchan "a otro un mundo mejor (...) porque esto sí que es una secta". El segundo a la política, donde "para llegar a lo más alto se dan cachetás, pero ninguno más alto que Carrero Blanco va a llegar". Su líder dice de ellos que "tienen que hartarse de langostinos para llevar un plato de lentejas a la mesa" y que algunos un poco más y llegan a Valencia "esta misma tarde". Por todo ello acaban con el mismo remate en el anterior.

Buenos cuplés también para continuar hacia el buen fin. El primero al coche de Google Maps que fotofrafió a un asesino metiendo un cadáver en el maletero: "así nos controlan las élites mundiales (..) es de pena que uno ya no pueda tirar un cadáver sin que lo graben". El segundo a la "moda choni" de los Sonny Angels, que se pueden usar "por ejemplo... PARA NADA", y con remate de escándalo beato: "son muchas personas las que se han dado cuenta, que si lo utilizan y van a misa, el cura se desconcentra".

La remontada acaba de confirmarse con un buen popurrí, igual de agitado que el resto de la actuación, pero ya con un público hecho al tempo. Se siguen sucediendo muchos golpecitos, pero alguno que otro se acaba haciendo contundente por acumulación, como el de la cuarteta en la que se beben ayunas por la mañana su propio pipí, "que es mejor que el whisky DYC", o el de las las orgías sin condón -al ritmo de la canción del verano de Karol G- rematado con "Qué hubiera SIDA" y un "soy el novio de la muerte... Bueno, estamos tonteando". Un buen fin para una chirigota que se espera que crezca aún más en el concurso antes de su suicidio colectivo.