Las camisetas sevillanas que no puedes dejar escapar estas navidades

Forman parte de nuestro día a día y son una de las prendas más utilizadas por todo tipo de públicos sin excepción. Las camisetas se han convertido en la prenda por excelencia y su evolución ha sido imparable, transformándose incluso en uno de los accesorios más vestidos sin importar la ocasión.

Dentro del sector de la moda existen camisetas para todos los gustos y personalidades, desde las clásicas camisetas básicas unicolor hasta camisetas personalizadas. Dentro de este mundo propio, hay determinadas marcas que saben sacar el máximo partido posible a esta prenda universal, adaptándolas a numerosas temáticas, tanto en torno a clásicos de siempre como a las novedades virales más actuales. Hacemos un recorrido por las marcas de origen sevillano que se han convertido en un auténtico must, no solo para la provincia sino a nivel nacional, gracias a sus diseños desenfadados y en los cuales, en numerosas ocasiones, poniendo a nuestro folklore por bandera.

Una de las firmas sevillanas más queridas por los amantes de este tipo de prendas. Desde Camarón y Federico García Lorca pasando por Lola Flores e incluso hasta el entrañable rockero Silvio Fernández Melgarejo, mito sevillano que se ha convertido en un auténtico símbolo cultural. Con tienda física en la céntrica calle San Eloy, 2, la marca también cuenta con punto de recogida en la calle Lope de Vega, 13. Asimismo, la empresa cuenta con envío nacional desde su portal web comprarcamisetas.es.

Se trata de una marca sevillana que combina unos impresionantes diseños con una filosofía de sostenibilidad con el medio ambiente incomparable. De hecho, tal y como aseguran desde la empresa, “por cada camiseta vendida, plantamos un árbol en países deforestados, además generamos días de empleo digno para las personas locales de las áreas afectadas por la deforestación. Ya hemos plantado más de 1.200.000 árboles y generado 12.000 días de empleo”. Wituka cuenta con una completa colección de camisetas, sudaderas, polos e incluso bañadores, entre otros, a través de su tienda online www.wituka.com.

Si hay una cuenta de humor andaluz por excelencia dentro de las redes sociales ese es el perfil @malacarasev. Es por ello que no es de extrañar que frases tan populares de la idiosincrasia sevillana hayan sido llevadas a su punto más caricaturista en forma de camisetas. Hablamos de diseños que tienen como enseñas eslóganes como ‘Arcarde pon más caseta’, ‘Torrija my passion’, ‘Ji ome’ o ‘Ke me deje’; así como personajes tan ilustres como la Paquera de Jerez o Francisco Palacios Ortega, más conocido como El Pali. Los productos están disponibles a través del sitio web de La Vinileta en lavinileta.es/malacara.

Esta marca creada por diseñadores y creativos andaluces nace fruto de su amor por “nuestro acento y peculiaridades de nuestra tierra andaluza y española y, llevados por la necesidad (y la guasa ) de vestir orgullosos/as nuestro acento y cultura”. Con esta raíz no es de extrañar que sus diseños fusionen los mejor del humor, el folklore y de cada componente que hace de nuestra cultura una cultura única, desde las croquetas, Lola Flores, Rocío Jurado o los versos de Federico García Lorca. Aprovecha su oferta de Navidad y hazte con cualquiera de sus camisetas a un precio de 15,90 euros, para ti o para quien tú quieras en pajaroflama.com.