El cantante Pablo López firma discos en Torre Sevilla y desata la locura

Este lunes, 8 de julio, el cantante Pablo López firmó discos de la última edición de su trabajo Camino Fuego y Libertad Edición Tour Santa Libertad, en Torre Sevilla, de manos de Fnac, y sus admiradores disfrutaron de un breve showcase en acústico, inspirado en su último trabajo y limitado a un máximo de 200 personas.

Los fans participantes en la firma conocieron el nuevo formato de este trabajo, que está disponible exclusivamente en físico desde el pasado viernes 5 de julio en dos variantes: Box Deluxe Edicion Limitada (1.000 unidades), que incluye vinilo + CD + DVD, y formato digipack que incluye CD + DVD.

Camino fuego y Libertad ya recibió el galardón del Doble Disco de Platino el pasado jueves 13 de junio y, ahora, está disponible en dos nuevos formatos físicos que incluyen un DVD grabado en directo en Barcelona durante esta última gira.

Un lustro de grandes éxitos

El artista malagueño acumula ya un total de seis Discos de Platino y un Disco de Oro a lo largo de su carrera discográfica, la cual empezó hace apenas 5 años con su primer álbum Once historias y un piano. Desde entonces, talento y éxito ha acompañado al artista, compartiendo innumerables historias contadas a través de sus canciones, las cuales se han convertido en verdaderos hits y auténticos himnos en la banda sonora de las vidas de sus seguidores en los últimos años.

El último año de Pablo López ha sido un año histórico en la carrera del artista malagueño. Con su último trabajo no sólo ha conseguido numerosos logros, si no llenar una gira de grandes aforos por toda España consiguiendo sold out en horas.

Conciertos íntimos y exclusivos en 360º

Además, se ha convertido en la revelación de La Voz, consolidándose como coach y ha desarrollado un novedoso concepto de gira en España, la gira 360º, un concierto donde no existen ángulos muertos y en donde el artista dispone de diferentes ambientes y versiones de su tan amado instrumento para ofrecer un show muy íntimo y a la vez muy dinámico en donde se traslada un concepto acústico a una gran producción.

Como él mismo dice "lleva su casa al escenario" para compartir con su público lo que más le gusta, ejercer de anfitrión y compartir su música con la gente que quiere. Una pequeña selección de escenarios actuará de amplificador, para que ese pequeño salón pueda convertirse en uno enorme y dar cabida a más amigos con los que poder compartir la experiencia. Actuar sólo después de su intensa y prolífica trayectoria le proporciona un repertorio muy interesante donde combina sus mejores composiciones a su antojo de tal manera que ninguno de los conciertos será igual a otro.

Los primeros 200 compradores del trabajo del artista han contado con una invitación exclusiva para empezar a disfrutarlo. La firma del disco estuvo disponible para todos aquellos compradores del trabajo en Fnac Torre Sevilla.