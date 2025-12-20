Cantillana acoge el único Belén viviente de Sevilla que representa el Nacimiento del Señor de forma inmóvil: fechas y horarios de visita

Escena del Nacimiento, que, como el resto de las que componen este Belén viviente, se representa de forma estática y con los personajes permaneciendo inmóviles

Cantillana volverá a convertirse en escenario vivo del Nacimiento de Cristo con la celebración de ‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’.

Representación única en la provincia, organizada por la hermandad de la Divina Pastora, y que define su formato estático. Escenas vivas pero inmóviles, que recrean con absoluto realismo pasajes de la vida de la Virgen María y de nuestro Señor.

Desde 2018, este Belén se ha consolidado como una de las citas más singulares de la Navidad andaluza. Más de doscientos hermanos de esta hermandad cantillanera, de todas las edades, darán vida a las 24 escenas que integrarán esta séptima edición, conformando un recorrido que trasciende la representación tradicional.

Cada figura permanece inmóvil, detenida en un gesto preciso, lo que convierte la visita en un paseo por un museo de cuadros humanos que conmueven por su belleza, su detalle y su fuerza expresiva.

La plasticidad es uno de los elementos esenciales de esta propuesta. Vestimentas cuidadas, iluminación envolvente, orfebrería, cerámica, textiles, mobiliario y ambientación histórica construyen imágenes que parecen detenidas en la pintura de un lienzo antiguo. No existe narración, pero tampoco es necesaria; cada escena habla por sí sola.

Fechas, horarios y venta de entradas

Cartel de la séptima edición de ‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’ / M. G.

‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’ se celebrará los próximos días 27 y 28 de diciembre. El sábado 27 la representación se realizará de 17:00 a 19:00 horas, y el domingo 28 de 16:30 a 19:00 horas.

Las entradas – con un precio único de 3 euros – se podrán adquirir de forma anticipada en la Casa Hermandad de la Divina Pastora (C/ Juan Ramón Jiménez, 22, Cantillana), martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas; en la sevillana joyería El Toisón (C/ Javier Lasso de la Vega, 3) en horario de 10:00 a 13:30 h. y 17:30 a 20:30 h, de lunes a viernes, y por vía telefónica en el 682 630 550 (tanto llamadas como mensajes de WhatsApp). Los días de representación también podrán comprarse en la taquilla, aunque con un precio de 5 euros.

A parte de disfrutar de estos cuadros que hacen realidad lo mejor de la tradición belenista, la visita puede acompañarse con la degustación de dulces típicos del pueblo y de estas fechas en el ambigú que se abrirá en la explanada ante la ermita. Y el domingo, desde las 15:00 horas, la Zambomba de la Divina Pastora de San Dionisio de Jerez de la Frontera amenizará la sobremesa hasta la hora del inicio del Belén.

Escenas del Nacimiento, la vida de Jesús y la vida de la Virgen

Como rasgo distintivo y plenamente consolidado, el Belén Viviente de Cantillana no se limita exclusivamente al Nacimiento de Cristo. Su recorrido también permite al visitante adentrarse en momentos esenciales de la vida de la Virgen.

El itinerario se inicia con pasajes marianos, entre ellos la Natividad de la Virgen y su Presentación en el templo, a los que siguen escenas de carácter costumbrista y de oficios tradicionales como la panadería, la alfarería, el telar, la bodega, la venta de seda o los puestos y mercado popular.

El desarrollo bíblico continúa con la anunciación a la Virgen María, la visita a Santa Isabel, la expectación de la Virgen, la búsqueda de posada por parte de San José y María y la anunciación a los pastores, a la que se suman representaciones ambientadas en torno al poder civil y político, tales como el gabinete de los Reyes Magos, el palacio de Herodes y la matanza de los inocentes.

El centro espiritual del recorrido lo constituye el Nacimiento, ante el cual se articula el resto del pasaje evangélico. A partir de él se desarrollan las escenas posteriores, exclusivas de este Belén, que permiten contemplar también la infancia y primeros pasos de Jesús: la profecía de Simeón, el ángel anuncia la huida, Jesús y San Juan aprendices en la carpintería, Jesús con sus abuelos, el bautismo del Señor, y Jesús pescador de hombres.

Destaca ‘Belén se ha convertido en un pueblo pastoreño’ en el aspecto estético por el escenario en el que se desarrolla, la aldea de la Divina Pastora de Cantillana. Presidida por la ermita dedicada a la Virgen y que diseñara el arquitecto Aurelio Gómez Millán, en torno al santuario nació una aldea para la celebración de la anual romería que cada año pone el broche de oro al mes de septiembre. Casas erigidas para la convivencia, con porches abiertos y arquitectura de estilo regionalista y tradicional andaluz.

Las escenas aprovechan esa particular configuración, haciendo de los porches de las casas grandes lienzos, vivientes y estáticos, que relatan la historia. Podría compararse con un museo al aire libre dedicado a narrar el nacimiento del Señor mediante grandes cuadros pintados con personas.