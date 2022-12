Cinco centros de manicura especializados en Sevilla

Hacerse la manicura a día de hoy se ha convertido en parte de la rutina de muchas personas, tanto mujeres como hombres, cuidarse las manos y el aspecto de las uñas para que siempre estén a punto y no luzcan desgastadas. Es una tarea complicada la de buscar el sitio donde la calidad y el precio se acomoden a lo que el bolsillo puede permitirse. No es aconsejable acudir a centros donde los precios sean muy bajos porque entonces los productos que aplicarán no serán de buena calidad y terminará siendo perjudicial para el cliente.

Esta regla de oro que dice lo barato sale caro se aplica a la perfección en el negocio de las uñas acrílicas, el uso de productos que no cumplen las normativas que se exige en España puede causar graves daños en la salud de las uñas y los dedos en los clientes que acuden a centros donde el precio es muy bajo. Es preferible invertir un poco más dinero en este lujo de hacerse la manicura mensualmente antes que acabar con infección o con la pérdida de una uña si no se aplican productos de calidad.

La Bimba

En pleno corazón de Triana se encuentra este local, aquí los clientes que acudan a pedir cita podrán elegir entre las múltiples opciones que tienen para lucir unas uñas espectaculares. Las profesionales de La bimba ofrecen manicura spa, acrílico, gel, semipermanente, la clienta deberá llevar un diseño de la decoración que quiera hacerse o puede optar por pintar de un color. En el centro también ofrecen servicios de pedicura, depilación, diseño de cejas y pestañas además de tratamientos faciales y corporales. Los precios de las manicuras oscilan entre los 10€ y los 30€. (Calle Evangelista, 3 Sevilla)

Natalia Guerra

Este centro de belleza posee una gran oferta de servicios para la clientela desde la manicura hasta extensiones de pestañas pasando por la depilación. Influencers como Rocío Osorno se han rendido a los pies de Natalia Guerra y sus trabajadores y sus diseños son famosos por su atención al detalle. En este local los clientes pueden hacerse una manicura sencilla o pueden decantarse por elegir entre unas uñas acrílicas, de acrygel o de gel. El precio de variará en función del largo de la uña y del diseño y de si se trata de una primera puesta o un relleno, por esta razón oscilan entre los 11€ y los 42€. (Calle Poeta Muñoz San Román, 1, 41900, Camas)

Esmaltéate

En el centro histórico de Sevilla se ubica este local donde el objetivo principal de la empresa es que el cliente disfrute de una experiencia de relax. Para ello ofrecen manicura y pedicura. Realizan manicuras sencillas, permanente además de acrílico, los clientes decidirán si se decantan por algún diseño en concreto o prefieren pintarlas de un color liso. Dependiendo de esto y del largo de la uña el precio varía entre los 12,95€ y los 28,95€ (Cjón. Moreno López, 2, Sevilla)

Ulla Nails

Las uñas XXL son la especialidad de Mónica pero no hay nada que se le resista. Ofrece el servicio de uñas acrílicas o permanentes, los clientes deciden y apuesta por uno u otro diseño y forma de la uña. Dependiendo del trabajo que se lleve a cabo el precio variará entre los 17€ y 30€. La calidad está garantizada y el diseño será plasmado en las uñas para lucirlas con ese toque diferente. (Plaza virgen de los dolores, Sevilla)

Queens Nails

Los clientes que quieran disfrutar de una buena manicura pueden acudir a este centro donde tienen una amplia oferta de servicios manicura simple, manicura de acrílico o gel, pedicura, masajes y depilación. La mayoría de sus usuarios acuden por las uñas esculpidas ya que los diseños se realizan a mano y los productos son de calidad. Los precios oscilan entre los 10€ y los 30€. (Carretera de Carmona, número 78, Sevilla)