La cerveza más fría de Sevilla podría estar en este bar de la calle Feria

No cabe ninguna duda de que Sevilla es una ciudad cervecera y de que en la capital, especialmente, una de las cervezas preferidas es la Cruzcampo, originaria de la hispalense y servida en la mayoría de bares sevillanos. Y es que, a pesar de tener detractores, también hay quienes la defienden e incluso aseguran que en Sevilla esta cerveza sabe muy bien.

Aunque no se sepa con seguridad si esto es así o no, hay algunas teorías que apoyan que el hecho de servirla muy fría puede ser una de las cosas que hagan que en la ciudad esta bebida sepa diferente y guste más, algo que con las temperaturas veraniegas que alcanza la hispalense es todo un regalo para los amantes de la cerveza. Pero, ¿cuál es el bar que la sirve más fría del centro? ¿Hay diferencias notables entre unos establecimientos y otros o es algo que se dice, pero que no es real?

Los chicos de la cuenta en Instagram @sevillaresiste_, un perfil dedicado a dar visibilidad a las diferencias que hay en Sevilla en la actualidad respecto al pasado y que sirve como espacio de crítica al proceso de gentrificación que está sufriendo su casco histórico, han querido comprobar a qué temperatura sirven la cerveza de grifo algunos de los bares más icónicos de la ciudad. Los resultados de este primer reportaje han sido llamativos: diferencias de hasta tres grados entre unos bares y otros y un claro ganador en la capital cuyo establecimiento se encuentra en la calle Feria.

La cerveza más fría de Sevilla

Existen numerosos establecimientos en los que sirven la caña de cerveza a una temperatura por debajo de los 0º C y en los que, además, emplean vasos congelados, pero han tenido que ser los chicos de @sevillaresiste_ quienes han hecho la comprobación termómetro en mano para determinar que el bar ganador es Casa Vizcaíno, un negocio con mucha solera famoso en Sevilla y ubicado en plena calle Feria.

En el vídeo que han publicado en sus redes sociales hacen un recorrido por un total de cinco bares sevillanos en los que descubren que la cerveza menos fría alcanza una temperatura de 1,9 °C mientras que la más gélida llega a los -1,9 °C, lo que supone una diferencia de casi cuatro grados de temperatura entre una y otra. El ranking del vídeo quedaría de la siguiente manera:

Las Columnas: 1,9 °C

Casa Coronado: -0,3 °C

Cervecería Urbión: -1,3 °C

Bar Jota: -1,4 °C.

Casa Vizcaíno: -1,9 °C

Casa Vizcaíno

Casa Vizcaíno abrió sus puertas en el año 1936 en el número 27 de la calle Feria de Sevilla y desde entonces ha sido el lugar de encuentro de amigos y familias que buscan disfrutar de la auténtica esencia sevillana en pleno centro de la ciudad. En su carta se pueden encontrar todo tipo de tapas traseras, de las de siempre, que se pueden acompañar de sus vermús caseros o de sus cervezas, con fama de servirse bien frías.

Su fachada, una de las más reconocidas de toda la calle, siempre está repleta de personas que se paran a beber algo de pie, reuniendo en su local tanto a turistas como lugareños. Abren de lunes a viernes, de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas. Los sábados y domingos el horario es de 12:00 a 16:30 horas.