Reencontrarse con el cine

Como cada año, la última semana de junio y la primera de julio nos recuerdan que deberíamos estar en las calles y plazas de Bolonia y no aquí corrigiendo exámenes, rellenando actas o cubriendo una cartelera con escasos estímulos. Son las fechas habituales del que tal vez sea el mejor festival del cine del mundo, a saber, el único que ha entendido que sin historia, memoria y preservación del patrimonio no hay presente ni futuro para el cine, menos aún en estos tiempos de contenido uniformado, plataformas, algoritmos, deserción de las salas y festivales miméticos volcados a la última tendencia de autor sin demasiado sentido del pasado.

El Cinema Ritrovato de Bolonia, auspiciado en alianza con la ejemplar Cineteca de la ciudad italiana y ya en su 36ª edición, es el foco desde el que se restauran, recuperan y exhiben ante un público entusiasta los todavía abundantes rincones perdidos o desconocidos de la historia del cine, con especial atención a su periodo silente, e incluye en cada edición sus ya famosos premios a las mejores ediciones críticas en DVD (¡sí, DVD!) o Blu-ray, ya sean de títulos fundamentales (siempre previos a 1992) o bien de películas menos difundidas que, por supuesto, merecían salir a la luz en las mejores condiciones posibles.

Y ya está aquí la esperada lista de ganadores de la temporada 2021-2022, al menos para ese puñado de locos que siguen comprando cine en formato físico, una lista confeccionada por un puñado de expertos, entre ellos el español Miguel Marías, encabezada en su sección estrella, la de Mejor Caja, por Cinema of Discovery: Julien Duvivier in the 20’s (Flicker Alley-Lobster-Backhawk), y la no menos imprescindible box set dedicada a Melvin Van Peebles (Essential Films: 1967-1972) editada por Criterion. Si la primera revela hasta nueve títulos poco conocidos del periodo mudo (1925-1930) del futuro director de Pépé le Moko y Carnet de baile con numerosos extras y generoso aparato crítico, la segunda redescubre a través cuatro títulos (The story of a three days pass, Watermelon man, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song y Don’t play us cheap) a uno de los cineastas más respetados del blaxploitation y su compromiso con la militancia política del Black Power en los contornos del New American Cinema.

En el apartado de Mejor edición especial, el blu-ray de El sirviente (1963), el filme de Joseph Losey con guion de Harold Pinter y memorable interpretación de Dirk Bogarde, editado por StudioCanal, se lleva los laureles no sólo gracias a su flamante restauración en 4K, sino sobre todo por la calidad de sus extras, con numerosos materiales y entrevistas promocionales de la época, y por su cuidado e impecable diseño.

Las comedias mudas (1927-1928, Undercrank) de Edward Everett Horton, contemporáneo de los grandes maestros del slapstick y colega de compañía de Harold Lloyd, obtienen este año el Premio al Mejor Redescubrimiento de un filme/cineasta olvidado, mientras que Voyage au Congo (1926), del francés Marc Allégret, se ha hecho con el de Mejor edición individual, un extraordinario filme etnográfico con la participación de André Gide recuperado por Dorian Films, “precioso documento visual de las vidas y la cultura indígenas en el África ecuatorial de aquellos días” (Shivendra Singh).

Cierra el palmarés retro la nueva versión restaurada de uno de los clásicos indiscutibles del fantaterror mudo europeo, el filme sueco de Benjamin Cristensen Häxan – La brujería a través de los tiempos (1922), cuya lujosa edición (Potemkine) incluye un libro con ilustraciones originales sobre la historia de la brujería donde se encuentran numerosas referencias visuales a Goya, El Bosco, Velázquez o Bruegel, así como un documental sobre las distintas versiones de la cinta que han posibilitado esta reconstrucción que se antoja ya la original, completa y definitiva en sus 105 minutos de duración.

Jeremy Thomas y Mark Cousins: dos en la carretera

Dirige el norirlandés Mark Cousins (The story of film: an Odyssey, Women make film), así que ya saben, el autor y su prosodia van en primer plano. Si no le temen al tono o ya conocen de qué va la cosa, este documental (en Movistar+ desde mañana) se acerca, viaje mediante, al productor británico independiente Jeremy Thomas, cuyo sello está detrás de algunas de películas de autor más emblemáticas de los ochenta y noventa, de la oscarizada El último emperador a El pequeño Buda, ambas de Bernardo Bertolucci, también de El almuerzo desnudo o Crash, de David Cronenberg, carne (nueva) de polémica y escándalo, tan rentable siempre para un vendedor de películas. Pero también estuvo detrás, o al lado, del Nagisa Oshima de Feliz Navidad Mr. Lawrence y Gohatto o, más recientemente, de algunos títulos del también japonés Takashi Miike (13 asesinos, First Love).

Hijo del cine (su padre y su tío fueron reconocidos directores) y de cierta bohemia british de niño bien criado en los 60, Thomas se ha labrado un prestigio como productor-autor desde sus inicios junto a Nicholas Roeg, Stephen Frears o Jerzy Skolimowski, y aquí lo escuchamos disertar sobre su filosofía de vida y trabajo mientras conduce su coche camino del Festival de Cannes.

Cousins le pregunta (mucho, en plan psicoanalista: sexo, culpa, muerte y esas cosas) y él responde sin soltar el volante, dejando caer pequeños detalles autobiográficos y altas aspiraciones artísticas que ayuden a entender mejor el cine que hace y que le gusta. También aparecen para engrandecer su leyenda Debra Winger y Tilda Swinton, dos estrellas femeninas de su órbita.

El estreno de la semana: ‘Benediction’

Vaya por delante que ya hemos visto esta nueva obra maestra del británico Terence Davies (El largo día acaba, The Deep blue sea), así que la apuesta es segura: biografía del poeta Siegfried Sassoon (1886-1967) cuyos versos antibelicistas y humanistas atraviesan y puntúan el relato de una vida marcada por la homosexualidad, la turbulenta relación con el famoso compositor Ivor Novello y, sobre todo, el recuerdo doloroso de una Primera Guerra Mundial que alimentó buena parte de sus fantasmas y poemas.