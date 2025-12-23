Coca-Cola se une al Ayuntamiento de Sevilla para repartir 500 comidas a familias vulnerables de Torreblanca

En estas fiestas, Coca-Cola refuerza en Andalucía su compromiso con las comunidades en las que opera, y lo hace intensificando su colaboración con el tercer sector y apoyando iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas. Para ello, dentro de su iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’, se ha unido en Sevilla al Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento y la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, para repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

Voluntarios de Coca-Cola han trabajado mano a mano con estas organizaciones para el embolsado y distribución de las comidas, así como en labores organizativas. Concretamente, los menús en Sevilla han sido preparados por el Catering David Gavira, de la Asociación de Hostelería de Sevilla. Además, Martimar, Dulces la Muralla, Pinepan, Landaluz, Aceitunas Jolca, Grupo Sursedis, Confisur, DB Muñoz y Rodriguez, DB Hermanos Carrión han colaborado en la donación de fruta, mantecados, pan, etc.

El reparto fue en la Hermandad de los Dolores de Torreblanca / M. G.

“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma Manuela Carretero Torres-Ternero, Gestora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Sevilla de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Por su parte, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha subrayado que "nuestro modelo es claro: instituciones, hermandades, empresas y tercer sector remando en la misma dirección. Este trabajo en red nos permite llegar más rápido y mejor a los barrios con más necesidades. Mi agradecimiento y el de todo el equipo de Gobierno a los voluntarios y a todas las entidades que hacen posible que ninguna mesa se quede vacía en estas fechas".

Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, apuntó que “los hosteleros sevillanos estarán siempre al lado de quiénes con su trabajo contribuya a mejorar la sociedad sevillana, más aún a aquellos que, por el motivo que fuere, viven momentos difíciles”.

Una Navidad solidaria que recorrerá todo el país

Además de en Granada y Sevilla, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila y Tenerife.

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de alrededor de 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto de más de 10.000 comidas.