El cordero, un imprescindible en la mesa navideña

Con la llegada de las Navidades, los supermercados refuerzan su oferta de productos pensados para las celebraciones. Entre ellos, el cordero ocupa un lugar destacado en los mostradores. Su sabor, la variedad de cortes disponibles y las múltiples formas de preparación hacen que sea uno de los alimentos más solicitados en estas fechas. Así lo explica Ezequiel, encargado de la carnicería del Supermercado Mas, quien observa cada año un aumento significativo en la demanda de este producto durante el mes de diciembre.

Lechal o recental: principales diferencias

Una de las preguntas más frecuentes de los clientes es qué tipo de cordero elegir. En el mostrador conviven principalmente dos opciones: el cordero lechal y el cordero recental. Aunque proceden del mismo animal, presentan diferencias claras.

El cordero lechal es más pequeño y de menor peso. Su alimentación ha sido exclusivamente a base de leche, lo que se traduce en una carne muy tierna y de sabor suave. Por su parte, el cordero recental es un animal algo más grande que, además de leche, ha sido alimentado con pienso. Esto le aporta una carne más firme y un sabor más intenso. Según Ezequiel, “para gustos”, ya que aunque el lechal suele considerarse más gustoso, el recental también es muy apreciado por muchos consumidores.

Los cortes más habituales para cada receta

El cordero ofrece una amplia variedad de piezas que se adaptan a distintos tipos de elaboración. Las piernas y las paletillas son las más demandadas para preparar al horno, una de las opciones más habituales en las comidas navideñas. También se utilizan el cuello y las costillas para la caldereta, un plato ideal para guisos.

Las chuletillas son de lo más comprado estas navidades / Carolina Rojas

Las chuletas, tanto de lechal como de recental, son otra de las opciones más populares. Se pueden preparar a la plancha o fritas, siendo una alternativa rápida y muy sabrosa. En ambos tipos de cordero se aprovechan prácticamente las mismas partes, lo que facilita la elección según el número de comensales y el tipo de menú previsto.

Aunque el cordero se vende durante todo el año, es en Navidad cuando su consumo se incrementa notablemente. Las reuniones familiares y las comidas especiales hacen que muchos clientes opten por incluirlo en su menú. Desde el Supermercado Mas, explica Ezequiel, se trabaja para mantener precios ajustados durante estas fechas, incluso por debajo del precio habitual, con el objetivo de facilitar su compra en un momento de mayor gasto para las familias.

Formas de preparación y recetas más populares

Las posibilidades a la hora de cocinar el cordero son muy variadas. Se puede preparar al horno, en caldereta, frito, a la plancha o incluso en empanada. Sin embargo, las elaboraciones más habituales siguen siendo las más sencillas, aquellas que permiten disfrutar del sabor del producto.

Entre las recetas favoritas, Ezequiel destaca la pierna de cordero al horno con manteca blanca. A esta preparación se le añade un poco de vino, preferiblemente una buena manzanilla, y hierbas aromáticas como orégano o perejil. Una receta adaptable al gusto de cada cliente, pero que mantiene la esencia del plato.

El cordero, una apuesta segura para las celebraciones

Por su versatilidad, sabor y variedad de cortes, el cordero se consolida como una de las opciones más elegidas durante las Navidades. Presente en los mostradores del Supermercado Mas y en las mesas de muchas familias, sigue siendo un producto que no falta en las celebraciones de fin de año.