Una usuaria denuncia lo que ha visto en su portal de Sevilla y revoluciona Twitter

Hace un año Sevilla intentó el cerrojo a nuevas viviendas turísticas. Este tipo de viviendas representaban alrededor de 30.000 plazas, frente a las más de cinco mil ofertadas en apartamentos turísticos o las casi 25.000 en establecimientos hoteleros, según los registros públicos. Y es que, al contrario que en Madrid, donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegura que "no hay ningún problema de convivencia entre los residentes y los visitantes", las empresas del sector reclaman poner coto a los pisos turísticos en Sevilla, donde los pisos turísticos han llegado a los Pajaritos y a las Tres Mil Viviendas y en zonas del centro se han registrado protestas por parte de de vecinos ante lo consideran actitudes o comportamientos que pueden romper la armonía y convivencia en sus barrios. Es lo que ha ocurrido con @violetluxemburg al comprobar cómo ha quedado el portal y la zona de telefonillos de un bloque de viviendas en Sevilla. La denuncia de esta usuaria ha revolucionado Twitter.

En la imagen que acompaña su sensación de que el concepto de turismofobia se queda corto para expresar lo que siente al ver este tipo de cosas aparecen cuatro cajas de llaves para que los turistas puedan acceder a las viviendas sin tener así la necesidad esos propietarios de quedar con ellos a determinadas horas para servirles el acceso a la vivienda y explicarles asuntos determinados en persona, algo que no gusta a una amplia mayoría de tuiteros, que se lanzan a secundar la opinión de Violeta Garrido:

"Yo soy partidario de una regulación municipal. Este fenómeno, se podría regular modificando la normativa urbanísta, para que no haya mas de un % de vivienda vacacional y que no se concentren en unos pocos barrios...", apunta @martin_bernardo. "Los propietarios que dejan las llaves en la puerta al alcance de la patada de cualquiera son los mismos que no lo alquilan a familias por si se convierten en okupas, ¿no?", se pregunta irónicamente @cancan_ES.

Otros son más de pasar directamente a la acción. Como @clausohmygod, que da ideas poco ortodoxas sobre cómo ponerle freno a ese. "He leído por ahí que hay grupos organizados echando loctite en los engranajes para que no funcionen"; o @garridouzumaki que directamente asegura que "me cargaría eso en cada sitio que lo viera en Huelva". De momento la imagen no es de Huelva, sino de Sevilla, donde @lisdetodalavida que plasma en sentir de muchos ciudadanos: "Nos echan de los barrios".

Pero no todo son alabanzas ni mucho menos a la queja de @violetluxemburg. Hay quienes no entienden su postura de rechazo ante el turismo, que tanta riqueza y empleo genera en Andalucía, sobre todo en momentos como el de ahora, con la semana de Feria de Abril. "¿Qué es exactamente lo que te molesta? Que un propietario haga con su propiedad lo que le parezca y no lo que te parezca a ti? Haber estudiado chica", critica agriamente @Roberto41482819