Los pisos turísticos llegan a los Pajaritos y a las Tres Mil Viviendas

La fiebre del turismo que ha colonizado el centro de Sevilla desde el final de la pandemia se extiende ya por el resto de la ciudad. Y lo hace incluso por los barrios más desfavorecidos de la misma, como el Polígono Sur y los Pajaritos, donde algunos propietarios de viviendas ofrecen alojamientos a precios más asequibles que en el casco histórico y otros barrios de la ciudad, como Nervión, donde el fenómeno de los apartamentos turísticos ha crecido enormemente en los últimos años.

Un rastreo en la principal página de apartamentos turísticos, Airbnb, permite a cualquier persona encontrar alojamiento en cualquier punto de Sevilla, no sólo en el centro. Hay pisos en zonas alejadas del casco histórico y del conjunto monumental de la ciudad, como Sevilla Este o Pino Montano, o casas enteras que se alquilan por días en barrios como Torreblanca o Bellavista.

También pueden hallarse viviendas para pernoctar en los dos barrios más pobres de España, que desde hace años son el Polígono Sur y Los Pajaritos, según los datos de renta media por habitante que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la primera de estas zonas los ingresos medios por persona al año son de 5.666 euros, mientras que en la segunda esa renta per cápita es de 6.042 euros al año.

En el Polígono Sur puede encontrarse en Airbnb varias ofertas, con viviendas aparentemente en muy buen estado, con la única pega de la zona en la que se encuentran. Así lo corroboran también los comentarios de muchos de los usuarios que han pernoctado ya en ellas, que aseguran que los pisos están en unas condiciones excelentes y que la relación calidad-precio es buena. Sin embargo, algunos de los inquilinos advierten de que el entorno no es el mejor para pasar unos días en Sevilla.

El apartamento más barato que puede encontrarse en el Polígono Sur está en la zona de Las Letanías. Cuesta 26 euros la noche, 22 que se lleva el propietario más cuatro de comisión de la página web. "Preciosa habitación en Sevilla", reza el anuncio, que destaca que se trata de un inmueble de unos 80 metros cuadrados, muy luminoso, con una cama cómoda y con conexión a internet. Añade que la parada del autobús está justo enfrente, que hay un supermercado a cinco munutos a pie y un centro comercial a ocho.

El dueño puntualiza más adelante que muchas personas llegan diciendo que "van a un barrio peligroso", porque así se lo ha dicho el taxista que los ha llevado. "Lo realmente peligroso es las Tres Mil Viviendas, zona que está a 15 minutos andando. Mi vivienda está en una zona de personas algo pobres, pero todos muy trabajadores", dice el propietario.

Algunos usuarios rebaten esta afirmación, pues evidentemente está dentro del Polígono Sur y la distancia con la zona más deprimida del mismo no es tanta. "No lo recomiendo en absoluto, el barrio es el peor de Sevilla, super inseguro. Gente de mal vivir en los alrededores, basura por todos lados", apunta una persona que se hospedó allí en marzo de 2023, que también tiene quejas sobre el estado del apartamiento. "Mi recomendación: huye de aquí", termina diciendo.

Otros usuarios, en cambio, destacan la limpieza y el estado del piso, así como la amabilidad de la anfitriona. Algunos apuntan que la "zona no es la mejor" y que la vivienda es ideal "para una estancia barata en Sevilla", así como que "no se puede pedir más" por el precio pagado.

En otro punto de las Tres Mil Viviendas puede encontrarse un apartamento por 47 euros la noche (40 más siete de comisión). Las fotografías muestran un piso en un estado excelente de conservación, muy limpio y cuidado, y así lo acreditan las numerosas personas que dejan comentarios. Los hay desde antes de la pandemia y la mayoría coinciden tanto en la amabilidad de la propietaria como en las bondades del piso.

En cuanto a la zona, la dueña apunta que está cerca del campo del Betis y del hospital Virgen del Rocío. Algunos usuarios explican que les ha costado mucho llegar y que no lo recomiendan por el lugar en el que se encuentra, pues "sin vehículo propio no se puede andar por allí". La anfitriona responde y defiende que la zona no es peligrosa. "El barrio puede parecer un poco dejado pero en ningun momento nos sentimos mal", apunta otro inquilino. Muchos de ellos aseguran que repetirán por el buen trato recibido y destacan la facilidad para aparcar en la calle.

Más caro es un apartamento que se ofrece en Los Pajaritos, donde el precio se eleva ya hasta los 84 euros la noche, desglosados en 58 del piso más 14 de gastos de limpieza y 12 de la comisión que cobra la plataforma. "Habitación doble en Amate-Nervión, en el corazón de la ciudad. A pocos minutos andando de la estación de Metro Primero de Mayo", apunta el anuncio, que indica que la zona está "llena de luz social" y apunta que está en Nervión, un entorno "popular para salir, comer fuera, lugares nocturnos y ver todo lo que Sevilla tiene para ofrecer combinando la historia y la cultura con la diversión".

Este alojamiento lleva menos tiempo ofreciéndose y tiene menos comentarios, pero aún así la mayoría de ellos son positivos. Todos hablan de que el lugar cubre las necesidades básicas que tenían en sus viajes y alguno incluso apunta que se quedó varios días por trabajo. Uno de los inquilinos sí explica que es un piso "pequeño y antiguo en un barrio bastante desfavorecido".

En otros barrios también pueden encontrarse apartamentos turísticos a buen precio, como los 24 euros por noche que cuesta un piso en el Polígono Norte. La anfitriona asegura en su anuncio que el inmueble está ubicado a diez minutos del centro en autobús. En la zona más alejada de Pino Montano, cerca ya de la SE-20, la ronda supernorte, puede encontrarse otro alojamiento por 47 euros la noche, con muy buenas opiniones de los usuarios. En San Jerónimo hay varios pisos y ninguno de ellos baja de los cien euros la noche.

A pesar de encontrarse lejos del centro y con una deficiente conexión con el mismo en transporte público, en Sevilla Este los apartamentos turísticos que se ofrecen estos días no bajan de los 117 euros por noche. Una de las bondades que los propietarios destacan de sus viviendas es que cuentan con una plaza de aparcamiento propio. Aquí el objetivo es más la persona que viene en viaje de congresos a Fibes (de hecho, varios anuncios apuntan que está cerca del Palacio de Congresos) que el turista que quiere conocer la ciudad, pero aún así los precios son bastante elevados en relación con otras zonas. Ni siquiera en Alcosa es más barato, donde el alojamiento más económico disponible estos días tiene un coste de 135 euros por noche.

Pueden encontrarse mejores precios incluso en el centro de la ciudad, donde la oferta es mucho más variada. Eso sí, hay que cerciorarse bien del estado de cada uno de los alojamientos. En muchos casos se ofrece una habitación dentro de una vivienda compartida con más huéspedes. Para la semana después de Feria es posible alquilar una habitación en la Alfalfa por 65 euros la noche o un estudio en Santa Catalina por 78, por ejemplo.

Si se acota la búsqueda sólo a los días de Feria, ya difícilmente se encuentra algo en el centro por menos de 150 euros la noche, unos precios muy parecidos a los que tienen los apartamentos que se ofrecen en Triana y Los Remedios, a pesar de su cercanía con el recinto ferial.

Tampoco son mucho más baratos en los pueblos del Aljarafe que tienen conexión con el Metro, como San Juan de Aznalfarache o Mairena. En estos municipios, los precios de los alojamientos en Airbnb para los días de Feria no bajan de los 120 euros por noche.