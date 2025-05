Las Dragonas se proponen un nuevo reto y participarán en el Triatlón de Sevilla

Las Dragonas, el equipo sevillano formado íntegramente por mujeres supervivientes de cáncer de mama, se ha propuesto un nuevo desafío deportivo: participar en el Triatlón de Sevilla en su modalidad Super Sprint, que consta de 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie. Desde su fundación hace cuatro años, el conjunto ha cosechado numerosos éxitos, proclamándose campeonas de Europa, España y Andalucía en la disciplina de Barco Dragón.

Héctor Alba, entrenador de Las Dragonas con una dilatada trayectoria en la Federación de Triatlón de Andalucía, se muestra entusiasmado con este proyecto: "Todo lo que lleve unido reto, superación y proyecto deportivo me encanta por mi manera de ser", afirma. "Coger este proyecto desde cero ha sido una motivación e ilusión personal porque normalmente siempre soy quien tiene que insuflar la energía y en esta ocasión la he recibido yo de ellas". Alba destaca la unión y fortaleza del equipo como su sello diferencial: "Con otros grupos hay que planificar e ir proyectando la unión de equipo asignando roles y con Las Dragonas eso ya me lo he encontrado, estaba definido y se han apoyado unas a otras generando una fortaleza muy fuerte".

Desde enero, Alba ha trabajado codo con codo junto al entrenador habitual del equipo, Javier Reina, para preparar a las doce integrantes de cara a esta exigente prueba. Los entrenamientos se han desarrollado diariamente, combinando sesiones específicas de natación en la piscina de San Jerónimo, carrera en el Parque de Magallanes y ciclismo en el Charco de la Pava. En las últimas semanas, el equipo ha realizado entrenamientos conjuntos de las tres disciplinas en el Parque de Las Graveras de San José de La Rinconada.

Un equipo unido y comprometido

Las doce mujeres que conforman el equipo BCS de "dragonas triatletas" son Raquel Avilés, Macarena Hinojosa, Rocío López, Isabel Saavedra, Nuria Tamayo, Emilia Salgado, María y Carmen Chamorro, Úrsula Seoane, Rocío Fernández, Mercedes Cobos y María José Cantón. Muchas de ellas aún se encuentran en tratamiento contra el cáncer, pero eso no les impide afrontar este reto con ilusión y determinación.

Macarena Hinojosa valora la experiencia como una oportunidad para "conocer mis límites, superar miedos e incertidumbres, pero sobre todo enfrentarme a mí misma y descubrir las potencialidades físicas y humanas de un grupo de compañeras a las que he visto sufrir, esforzarse y unirse para alentarse unas a otras".

Mercedes Cobos, con 61 años, es la integrante más veterana del equipo. Madre de dos hijos y abuela de un nieto, se inició en el deporte hace año y medio tras superar un cáncer de mama. A pesar de los obstáculos, mantiene una actitud positiva: "Nunca es tarde para conseguir nuevos retos, a pesar de que casi había olvidado nadar o montar en bici". Con una amplia sonrisa, sentencia: "Aunque me cueste, gracias a Héctor y al apoyo de mis compañeras, seguro que llegaré a meta".

Por su parte, Úrsula Seoane, con tan solo 19 años, es la benjamina del grupo y habitual timonel del barco dragón. "Significa mucho para mí porque es una experiencia más que me hace aprender y mejorar junto a ellas, las que llamo mis 'titas', que son muy importantes para mí", afirma. "Cuando mi cabeza me dice que no puedo más, las miro a ellas sufriendo y riéndose a la vez y no puedo más que seguir".

Un palmarés repleto de éxitos

Desde su fundación en 2019, Las Dragonas han hecho historia en el deporte español. Este equipo de mujeres supervivientes de cáncer de mama ha apostado por el deporte como vía para la prevención, curación, superación e integración social. En estos cuatro años, han subido al podio en más de 30 ocasiones, logrando medallas de oro, plata y bronce en distintas distancias y competiciones regionales, nacionales e internacionales.

Entre sus logros más destacados figuran el subcampeonato de Europa y los títulos de campeonas de España y Andalucía en Barco Dragón. Ahora, Las Dragonas añaden una nueva faceta a su trayectoria deportiva al adentrarse en el mundo del triatlón, demostrando una vez más su capacidad de superación y espíritu de lucha.