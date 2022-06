Ahora sí: empieza la auténtica época de caracoles en Sevilla

Llega junio a la capital y, con el buen tiempo, es muy común ver a los sevillanos sentados en las terrazas de los bares consumiendo una cerveza junto a su tapa, muchas de ellas de caracoles, que empiezan su temporada ahora en estos meses de transición entre la primavera y el verano.

Pero este año se ha abierto la temporada de caracoles en Sevilla a finales de mayo, más tarde de lo previsto. Otros años también se ha dado este retraso, y otras en cambio, como en 2019, se adelantan.

¿Por qué se ha atrasado la temporada de caracoles?

El retraso este año se ha correspondido a dos factores. El primero, a que ha habido más escasez de lluvias en el lugar donde se crían y se recogen, ya que los caracoles necesitan de lugares húmedos y frescos para poder sobrevivir más tiempo y también para que luego a la hora de comerlos estén jugosos.

El segundo, y más importante en este caso, han sido los problemas en las aduanas en la frontera con Marruecos, ya que la mayoría que se consumen en Sevilla vienen de allí. Entre estos problemas el principal es los retrasos en el transporte, aunque también este año se ha acrecentado este problema por la tensión entre estos dos países.

¿Por qué nos comemos los caracoles de Marruecos si tenemos aquí?

A pesar de que en España se produzcan caracoles, sobre todo, en Andalucía, la mayoría proceden de importaciones. Y en la capital todos llegan del país más cercano, Marruecos. En 2017 la Federación Interprofesional de Helicicultura (FIH) afirmó que "el 80 % de los 15.000 toneladas que Marruecos produce anualmente de caracoles se exportan vivos a España". Y esto se lleva a cabo porque la exportación se realiza en bruto y por lo tanto no hay más gastos añadidos. Así que sale mucho más rentable a largo plazo.

Este año, el problema de los caracoles no solo ha sido su retraso, sino también su estado en abril y principios de mayo.

Nos hemos puesto en contacto con uno de los establecimiento especialistas en caracoles y cabrillas en la ciudad de Sevilla, con una gran reputación: Despacho Caracoles Sevilla Este. Además los elaboran siguiendo una receta familiar de una gran calidad.

Según nos han informado, los caracoles que había en abril no eran de este año, sino que eran los que quedaban del año pasado. El estado en el que se encontraban no era muy bueno, y muchos se encontraban rotos y la carne era oscura. Además en este local, lo examinan uno a uno para ver su estado, para luego limpiarlos. Y como resultado, no se pudieron salvar tantos como podían pensar en un principio. Así es como se dieron cuenta de que no eran excesivamente buenos. En cambio los que comenzaron a llegar a lo largo de mayo sí son de buena calidad, muy jugosos, con un buen aspecto y la carne ya si era más blanda y blanca.

También nos pusimos en contacto con otro establecimiento especializado en caracoles: Caracoles y cabrillas de Andalucía en Sevilla. Les preguntamos acerca de la procedencia de los caracoles. Nos afirmaron que los primeros en la temporada que llegan sí vienen de Marruecos y en abril. Pero que la de este año ha empezado realmente en mayo. Luego a partir de mediados de junio y ya julio se consumen los caracoles producidos en España, porque aquí se producen más tarde que en Marruecos por las condiciones climáticas.