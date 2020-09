Una empresa sevillana fabrica mascarillas con certificado de calidad a precio reducido

De bajo coste y de producción sevillana, la empresa Surtruck ha puesto en marcha su proceso de producción de las mascarillas Surtmask. Se fabrican de acuerdo a la normativa vigente UNE 0064-1, y son testadas por un laboratorio externo que certifica su calidad. El usuario puede descargar un certificado de dicha calidad en la web surtmask.com. Son mascarillas higiénicas no reutilizables, de venta al por mayor y a un precio muy competitivo (desde 0,29 euros la unidad).

La mascarilla protectora está fabricada en Sevilla con un tejido trilaminado construido para ser impermeable, transpirable y cómodo de usar por largos periodos. La mascarilla sobrepasa los rigurosos estándares de la industria sanitaria protegiendo a sus usuarios aún en las circunstancias más críticas.

Las pruebas de laboratorio muestran la eficiencia de este material y su alta resistencia para proteger contra cualquier patógeno aerotransportado. Cuenta con una alta transpirabilidad que permite al usuario permanecer seco y cómodo al usar la mascarilla higiénica durante largos periodos de tiempo.

La mascarilla se compone de tres capas: una interior de color blanco, con tela no tejida 100% PP 25 grs., otra intermedia con tela no tejida 100% PP entre 25 y 35 grs. ( ISO 13485 ), y una tercera capa exterior de color azul, con tela no tejida 100% PP 25 grs.

El producto se vende en cajas de 50 unidades, con bolsas de 10 unidades divisibles, y el pedido mínimo es de mil unidades.

Innovación y sostenibilidad en Surtruck

Surtruck S.L. es una empresa que dispone de los medios necesarios, tanto materiales como técnicos, para diseñar, desarrollar y fabricar equipos industriales para su aplicación en los sectores del contra incendio, limpieza viaria y de plantas solares. El proceso de diseño y fabricación, caracterizado por su innovación tecnológica, persigue siempre la garantía en la calidad del producto, su uso según la reglamentación vigente y un servicio postventa con apoyo técnico directo.

Comprometidos con el medio ambiente, los vehículos de Surtruck se fabrican con materiales especiales para optimizar el peso sin perder resistencia, y tienen en cuenta el cálculo de consumos energéticos para evitar pérdidas que disminuyen el rendimiento. Entre sus vehículos más destacados, además del Fast Five, se encuentra el Eco-Cleaning, un equipo de limpieza viaria completamente eléctrico y con sistema inteligente de autorecarga.