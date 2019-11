Paula Reche (Elche, 1997) salió de la Academia de Operación Triunfo 2018 (OT 2018), programa de televisión musical de La 1 en el que quedó en segundo lugar, y ya tiene en el mercado su primer disco. La ilicitana lanza Quimera, un trabajo que tiene como hilo conductor la mitología. Cada canción se plasma en una historia de antigüedad que transporta hacia una representación de utopías y sentimientos con los que se puede identificar. La cantante lo lleva, además, a una vida, la suya. Una vida basada en una fábula, en un cuento en el que sigue pasando las páginas de un libro. Una leyenda que comenzó hace mucho tiempo, una quimera como bien indica el nombre de su primer álbum.

-Su disco debut tiene como hilo conductor la mitología, ¿a qué edad comenzó a interesarse por este tema?

-Siempre me ha gustado mucho el tema cuentos, historias, libros, novelas... Fue a partir de que mi padre me las empezase a leer en la cama. Antes de dormir nos leía un cuento.

-¿Con qué diosa se identifica?

-La verdad es que un poco de todo. Mis padres me querían poner Minerva, con lo cual siempre le he tenido especial cariño. Ojalá me pudiese comparar con ella, yo soy más terrenal. Me quedaría con Minerva.

-Aunque sus fans le suelen comparar con una diosa...

-(Ríe). Mientras sea por la música que hago, si la valoran pues ya está.

-Tiene muchos fans también por Latinoamérica, ¿le gustaría hacer una gira por allí?

-Me encantaría. Nunca he estado en Latinoamérica y hay mucha gente del club de fans que son de Chile, de México, de Argentina... Me gustaría conocerles y poder cantar allí.

-Hay canciones que es como si le echara algo en cara a alguien que considera como un Dios...

-Hay canciones de todo tipo, basadas en historias totalmente diferentes, con lo cual algunas tendrán un mensaje un poco más a cuchillo.

-¿Por qué eligió Medusa y Caronte como principales singles?

-Medusa es la que más se va del disco en sí. También quería desmarcar un poco lo que se esperaba o la idea que se había creado de mí durante Operación Triunfo, porque haces versiones de canciones y te encasillan. No estaba tampoco muy preocupada pero quería presentarme con algo un poco más diferente para presentar cómo iba a ser el resto, un abanico amplio de estilos y géneros musicales. Caronte es el polo totalmente opuesto de las canciones que íbamos a presentar. Una de cal y otra de arena.

-¿Tocará ésta última a piano?

-Ojalá. Espero que sí porque me la estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a tocar mis propias canciones con instrumentos y me encantaría hacerlo.

-Eligió como título del disco la canción 'Quimera', ¿de qué habla?

-Es la canción de desamor, el decir adiós a una persona que quieres mucho. Habla de un amor sano que se despide pero que se quiere. Se combina mucho con Aura. Es de las canciones a las que más cariño le tengo del disco.

-¿Y 'Aura'?

-Habla de verte feliz aunque sea sin mí, de te quiero y me gustaría estar contigo pero hemos aceptado que no es el momento y ojalá te vaya bien la vida. Es el sentimiento más sano de amor que se puede tener.

-Hay una canción en la que menciona a una 'Niña'...

-Niña habla de la relación que tengo con la Alba de hace años, de perdonarle y pedirle perdón, de decir ojalá te hubiese cuidado todo lo que podía pero al final todo es una cuestión de aprendizaje, de crecer, de ir madurando y de dejar atrás esos sentimientos. Un día te das cuenta que ya no vas a tener 8 años nunca más pero te tienes que despedir. Esta canción es como llevarle flores a mi infancia.

-¿Le costó terminar alguna de las canciones debido a la carga emocional que llevaba?

-Lux fue la que más complicada me resultó de acabar porque no sabía muy bien cómo terminar de imaginarla, de cómo terminar de meter el mensaje en la letra. El resto fue bastante natural. Ha sido lento porque hemos dejado fuera algunas canciones pero el resto ha sido un proceso que hemos hecho lo que queríamos en el estudio.

-¿Por qué 'Lux'?

-'Lux' es complicada. Es el diminutivo de Lucifer y lo quería tratar como las mujeres en esta sociedad en este momento. Las mujeres que, por bellas que sean, al final son castigadas y las hacen rey del infierno con maltratos y vejaciones. Si te paras a escuchar la letra se entiende el quién osó pecarte, quién abusó de ti como mujer y quién te ha podido hacer esto.

-Ha dicho que ha dejado canciones fuera, ¿futuros proyectos?

-Si están fuera es por algo. Hemos elegido las que tenían mayor coherencia a poner juntas y luego más adelante a lo mejor las utilizamos. En principio no me gusta reciclar.