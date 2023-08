¿Sabes dónde están escondidos los escudos del Betis y el Sevilla en la Plaza Nueva y por qué?

Sevilla está llena de detalles, aunque hay algunos que solo se pueden ver si se está bien atento y se sabe dónde buscar. Algunos de los más curiosos se encuentran en la Plaza Nueva, que es también hogar de uno de los edificios más importantes de la administración de la ciudad: el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, no es en este edificio, ni en sus fachadas, si no que hay que bajar la vista al suelo, algo que no se suele hacer.

Los escudos de Betis y Sevilla

Entre las piedras que forman el suelo de la plaza, formados como pequeños mosaicos se pueden ver los escudos de los principales equipos de fútbol de la ciudad: el Sevilla FC y el Real Betis Balompié.

El escudo del Betis que se puede ver en la plaza se colocó como homenaje al club por parte de un maestro albañil en los años 30, cuando ganó su primera Liga (lo consiguió en la temporada 1934-1935). Por ello, al datar de la época de la Segunda República no tiene una corona, pero sí que cuenta con sus características barras y un rombo situado en la parte superior en el que se encontraban las iniciales del equipo, que en la Plaza Nueva se encuentran fuera del mismo.

Su vecino y eterno rival, el Sevilla también tiene un mosaico en la zona y aunque están a apenas unos pasos de distancia parece ser menos famoso que el de los de Heliópolis. En él, aunque también de forma esquemática, se puede apreciar la particular forma del escudo y las barras que forman la parte inferior del mismo (aunque esta vez formadas con los colores grises, blancos y negros de las piedras de la plaza en lugar de rojo y blanco). El escudo también data de los años 30, aunque las habladurías dicen que fue el jefe del maestro albañil que había hecho el escudo del Betis quien le pidió que hiciera algo similar con el escudo sevillista.

Estos escudos se encuentran cerca de la estatua de San Fernando, uno delante (el del Betis) y otro tras ella (el del Sevilla) y son una muestra clara de la relevancia que los equipos tienen en la ciudad desde hace décadas.

Como dato curioso, sus escudos estuvieron también presentes en la portada de la Feria de Abril del año 2005. Aquel año el Sevilla era la institución homenajeada de la ciudad durante estas importantes fechas. Sin embargo, el equipo de su rival se coló también en la portada aquel año, logrando robarle parte del protagonismo.