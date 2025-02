Fecha y horario y programación del próximo In the Park 2025 en Sevilla

In the Park

El próximo 1 de marzo tendrá lugar el evento In the Park, una cita para todos los públicos en el Parque del Alamillo donde se reunirán algunos talentos musicales junto a artesanos y artistas andaluces en un espacio único de la capital hispalense. In the Park es la combinación perfecta de música y ocio al aire libre, pensado para personas de todas las edades que quieran compartir un día especial y divertido.

En esta edición, que es la número 17 desde que nació la cita en el año 2018, la cita cultural estará cargada de expresiones artísticas donde destaca la gran feria de arte acompañada de una selección de talleres, actividades, gastronomía y la mejor música.

Fecha, horario y programación

El próximo In the Park tendrá lugar el 1 de marzo, domingo, en el Parque del Alamillo de Sevilla. El horario para la cita será desde las 11:00 horas hasta las 21:00 horas, aunque posteriormente continuará la fiesta en una sala de Sevilla.

El programa de actividades será para todos los públicos. Comenzará con yoga gratis por C.Yoguini, una instalación permanente por el Museo de las Ilusiones, espectáculos circenses, tattoos temporales, pintacaras y la animación infantil de Cruz Roja Juventud. En lo que se refiere al panorama musical, actuarán Yahaira, quien ha actuado en festivales como Primavera Sound, BBK Live o FIB. La acompañará el vasco Divorce from New York, productor que trae una red de ritmos rotos y sincopados con sonidos edificantes. También amenizarán la jornada COM Trío, unión de artistas de ASSEJAZZ quienes repensaron su música ya en 2017 para ofrecer un directo vibrante.

A este gran combo musical se unirán Nicson, Alf y Dj Afterall, figuras familiares en el evento. El evento en el interior acabará a las 21:00 horas para trasladarse a la sala La2 a las 03:00 horas. Las entradas para esta segunda parte de In the Park están a la venta en el perfil de redes sociales y Linktree.

Sobre In the Park

In The Park es un evento cultural en Sevilla que, desde 2018, reúne a artistas, artesanos y emprendedores andaluces en un espacio único. Su misión es promover el consumo sostenible en moda, artesanía y gastronomía, apoyando al talento local y fomentando una comunidad creativa y comprometida. Con una propuesta innovadora,

In The Park va más allá de la moda, integrando en cada edición artesanía y diseño con accesorios, decoración y muebles exclusivos, gastronomía ecológica, con la que se podrá disfrutar de productos locales y sostenibles y música en directo & DJ Sets (sesiones de dj), para tener el mejor ambiente en cada jornada.

Con la intención de ayudar a los artistas y artesanos locales, In The Park los ha incluido en su página web para favorecer su visibilidad. Estos se pueden consultar a través de la sección «Amigos».