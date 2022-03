Visibilizar el talento femenino

Todo apunta a que los Oscar de 2022 (28 marzo) coronarán a la neozelandesa Jane Campion como mejor directora y a El poder del perro como mejor película, doble triunfo más que probable que se sumaría, y esto también sería noticia, al alcanzado en la edición de 2021 por Chloe Zhao y Nomadland. Algo parece estar cambiando en lo que respecta a una cierta compensación histórica en los grandes eventos cinematográficos de la temporada, y por supuesto tiene que ver con una mayor presencia femenina a los mandos creativos aunque aún insuficiente en términos de verdadera equidad y visibilidad.

El 3º Festival online Mujeres de Cine lo tiene claro: apostar por el talento femenino y el cine independiente que se abre paso entre dinámicas y coyunturas industriales donde hay más trabas e intereses en juego. Así, su nueva edición, del 25 de marzo al 3 de abril, abre una ventana a cineastas jóvenes, a primeras películas, ficciones, ensayos o documentales que abordan la mirada femenina desde un doble compromiso identitario y reivindicativo, pero también artístico y estético, tal es el único camino posible para la verdadera igualdad sin pagar demasiados peajes meramente compensatorios.

Títulos españoles como Ama, de Julia de Paz, Breath, de Sussana Barranco, o el documental nominado al Goya El retorno: la vida después del ISIS, de Alba Sotorra, exquisiteces como La metamorfosis de los pájaros, de la portuguesa Catarina Vasconcelos, cine de mujer hecho en Latinoamérica como El alma que quiere volar, de Diana Montenegro, o Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, de Anabel Rodríguez, muestras del vigor autorial y político del cine europeo como la premiada Quo Vadis, Aida?, de la bosnia Jamila Zbanic, Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido, de la húngara Lili Horvat, Miss Marx, de Susanna Nicchiarelli, o Pleasure, la incursión en el mundo del porno de la sueca Ninja Thyberg.

18º Festival Andalesgai: historias desde el otro lado

Tras el receso de la pandemia, Andalesgai, el Festival Internacional de cine LGBTI de Andalucía, vuelve del 25 de marzo al 3 de abril en su formato presencial a las renovadas salas de MK2 Cinesur Nervión, y lo hace con una amplia programación que incluye largos, cortos y documentales que abordan desde distintos ámbitos y con distintos enfoques los asuntos derivados de su temática. Entre los largos, podrán verse Boy meets boy, de Daniel Sánchez López, L’Acrobate, de Rodrigue Jean, Camila saldrá esta noche, de Inés Barrionuevo, Nico, de Eline Gehring, The Teacher, de Ming-Lang Chen, My first summer, de Katie Found, Swetheart, de Marlie Morrison, Potato dreams of America, de James Hurney, Moneyboys, de C.B.Yi, Metamorphosis, de J.E. Tiglao, Sedimentos, de Adrián Silvestre, Building a bridge, el documental producido por Scorsese sobre James Martin, un cura que intenta que la Iglesia Católica acepte a la comunidad LGBTQ+, o ¡Dolores, guapa!, el documental de Jesús Pascual que ya pasó por el SEFF y que se acerca a los “mariquitas” de Sevilla y su particular relación con la Semana Santa.

Cinco programas de cortos, presentaciones de libros, un homenaje a la ‘Esmeralda’ y una gala de clausura completan la programación de este año. Más información: https://andalesgai.com

Dónde escuchar el cine que está y el que viene

Nunca le hemos prestado atención en estas páginas a los contados podcasts de calidad dedicados al cine. Seleccionamos hoy dos para empezar: en RNE-R5, El cine que viene, microespacio dedicado a las novedades del cine español más independiente que conduce ejemplarmente Samuel Alarcón desde 2013, propone semanalmente un diálogo con los creadores manejado con impecable voluntad pedagógica y gozosa transparencia sonora. En la web de Otroscines Europa, el gran crítico Manu Yáñez aborda desde su podcast, con la presencia habitual de colaboradores como Víctor Esquirol, crónicas de festivales, entrevistas, críticas o análisis donde la palabra siempre precisa desgrana las claves y preocupaciones de la cinefilia contemporánea. Una de sus últimas entregas está dedicada al actor alemán de moda Franz Rogowski, y revela todo un tratado sobre cómo abordar hoy el estudio de la interpretación en el cine.

El estreno de la semana: ‘El acontecimiento’

Ganadora del León de Oro y el premio FIPRESCI en el pasado Festival de Venecia, la segunda película de Audrey Diwan (Mais vous êtes fous) viaja a la Francia supuestamente avanzada de los primeros sesenta para denunciar las dificultades y la persecución de las mujeres que deciden abortar, poniendo el foco en una joven estudiante de provincias (Anamaria Vartolomei) a la que la cámara sigue de cerca en su cada vez más angustioso periplo plagado de adversidades.