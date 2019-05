“El flamenco es otra cosa, mi música es una fusión de estilos”

Lin Cortés (Cordoba, 1976), es músico y compositor de canciones en las que fusiona su característica voz flamenca con distintos estilos como: brasileño, funk, soul o Rock. Los nombres de sus discos ya dan una pista de la intensidad que pretende transmitir a través de su música. Gipsy Revolution fue el primero, y ahora presenta Indomable, su nuevo álbum en el que han colaborado otros artistas de estilos tan diferentes como: Dellafuente, Antonio Carmona, Nita Fuel Fandango, La Shica, Lya, Camila Fernández, Diego del Morao y Odille Lima.

En su gira por España con su banda formada por Toni Romero (teclados), David Bao (batería), José Marín (guitarra eléctrica) y Josué Ronkío (bajo), el primer destino será Sevilla, este Jueves 16 de Mayo en la Sala Malandar. Además, en este Tour musical contará con la participación de una nueva voz sevillana: Fanny Valentine.

–Desde que tiene uso de razón, la música ha estado presente en su vida.

–Sí, cuando uno es músico por vocación lo hace desde pequeño, desde que tengo uso de razón he estado ‘trincando’ la guitarra. Recuerdo que pedía por Reyes órganos para aprender a tocarlos. La música lleva en mí desde siempre.

–Acaba de salir su Segundo disco Indomable, que es también una canción suya con Dellafuente. ¿A que se debe ese nombre?

–Bueno, yo creo que Dellafuente me ve un poco indomable a mí, aunque en la canción se hable de una mujer. Yo soy una persona que se deja llevar por su instinto animal, no me gustan las reglas ni las cosas que me imponen, sino ir a mi aire. Igual soy un poco salvaje en el mejor sentido de la palabra.

La mezcla de estilos me sale de manera natural, que es como debería salir todo en el arte”

–Aunque siempre con el flamenco como eje troncal, en sus canciones hace una fusión de distintos estilos muy diferentes.

–Efectivamente, y es algo que ha ido surgiendo de manera natural. Soy una persona que suele escuchar música de todo tipo y esto es algo que, cuando lo haces desde chiquitito, a la hora de crear fluye solo, no está programado. Yo no pienso: “voy a mezclar una bulería con otra cosa”, sino que sale de manera natural, que es como debería salir todo en el arte.

–Esta forma de hacer música, ¿Se trata de un nuevo flamenco?

–No, para mí el flamenco clásico es el de verdad, el real, y lo que yo hago es otra cosa. Sí que es verdad que dentro del disco hay una bulería y tangos, a eso le podemos llamar flamenco, pero a la mezcla que hago no. Yo soy gitano y mi manera de cantar, aunque haga un Funky, puede sonar más flamenco, pero no lo es.

–Sevilla es la primera parada de su gira, ¿Cómo se prevee esta nueva ronda de arte por España?

–Pinta muy bien, pero estoy un poco preocupado porque me operé la voz hace poco y aún no me he recuperado del todo.

–¿Qué le ocurrió?

–Resulta que tenía hace ya muchos años un edema de Reinke, es como se llama, y he aguantado demasiado tiempo, hasta que no podía cantar y me he tenido que operar. Lo malo de estas intervenciones es que llevan consigo un proceso muy lento. Pero bueno, mi actitud es siempre para alante. Por lo demás, he de decir que la banda es buenísima y hemos incluido a una chica de Sevilla, Fanny Valentine, que es su nombre artístico, que es una maravilla.

–Volviendo a sus canciones, ¿Cuál es la temática predominante, en qué se inspira?

–Generalmente en el amor y el desamor. Me gusta cantarle a este tipo de sentimientos, transmitirlos, y al desamor es que uno no lo puede evitar. Cuando se está mal brota el dolor y una forma de reflejarlo es en canciones.

–La poesía también está presente en las canciones de su nuevo álbum, con versos de Frida Kahlo y de Oscar Wilde.

–Si, Frida Kahlo era una idea que tuve hace muchísimos años, diez aproximadamente. Tenía ganas de ponerle música a sus versos porque son muy profundos, muy de las entrañas, como a mí me gusta. Lo que pasa es que el tiempo va pasando y, me da incluso coraje, porque ahora que está tan de moda y hay tanto merchandising y tantas cosas suyas por todos lados, que puede llegar a parecer que me estoy aprovechando de la moda, cuando no es así. Esta idea ya la tuve yo hace muchos años.

–En este nuevo disco han colaborado otros artistas muy conocidos, ¿Cómo ha sido grabar con ellos?

–Maravillosa, hay que tener en cuenta que ellos sobretodo son amigos. Además, por ejemplo, con Antonio Carmona yo ya había grabado antes en su disco, con Fuel Fandango también, con Dellafuente le mandé una idea que al final no salió pero bueno, es una relación al fin y al cabo de amistad, además de artística por supuesto.

–Usted participó con Rosalía en una de sus canciones, ¿Le habría gustado que ella participara en este nuevo álbum?

–Sí, pero ella está muy ocupada. Ahí está pendiente, ya haremos algo.

– Volar, con Odille Lima, es su primera canción en la que fusiona Español e Inglés.

– Yo tenía una idea de un estribillo, que precisamente he estado ensayando hoy, y grabé una base que le mandé a Odille para que ella lo grabara en Inglés o Español realmente, como ella se sintiera más cómoda. Y, ella lo canto en Inglés porque es como suele cantar, aunque sea de Gibraltar.

–¿Qué destacaría de este nuevo disco en comparación con el primero?

– Siempre se va aprendiendo, tanto a nivel de producción como de sonido, se madura y se cuidan más los detalles. Del primero, en las composiciones hay cosas que me gustan mucho del disco, pero se va ganando experiencia con el tiempo y eso se nota, además ahora disponemos de más medios.