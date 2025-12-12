La Fundación Cruzcampo culmina su calendario de eventos por su 30 aniversario con un brindis muy especial

Fundación Cruzcampo cierra la celebración de su 30 aniversario con la participación de más de 25.000 visitantes, donde la programación especial, celebrada en Factoría Cruzcampo, ha permitido acercar a la ciudadanía el propósito que guía su labor desde 1995: unir cultura cervecera, gastronomía y oportunidades reales para jóvenes en formación.

Durante el acto, el equipo de Fundación se ha puesto al servicio del público asistente “tirando cañas”, un acto simbólico de agradecimiento a Andalucía, al que también se ha sumado Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Un aniversario que moviliza a la ciudad

La agenda especial del 30 aniversario, con más de 600 propuestas, ha llenado de actividad Factoría Cruzcampo con catas guiadas, talleres y actividades participativas con las que vivir el propósito social de la fundación. Entre los elementos más celebrados destacan su menú especial 30 aniversario que reconocía el legado gastronómico andaluz, veladas con artistas emergentes, dinámicas guiadas por maestros cerveceros, la creación de una edición especial de cerveza, y 8.000 vasos ilustrados por el artista y antiguo alumno Carlos Hebles, que continuarán disponibles durante 2026 para que cada compra siga contribuyendo a nuevas becas.

Un impacto social que se multiplica

Este aniversario ha visibilizado un mensaje esencial: cada visitante forma parte de la acción social de la Fundación. La programación especial ha reforzado la visibilidad de un elemento esencial del proyecto: el carácter social de Factoría Cruzcampo, donde todas las experiencias se convierten en oportunidades formativas para jóvenes a través de becas financiadas íntegramente con su actividad. Además, la experiencia en Factoría les permite descubrir que el disfrute de la gastronomía y la cultura cervecera se traduce en oportunidades reales para jóvenes que buscan formarse y acceder a un empleo en el sector de la hostelería.

Durante estos 30 años de historia, el brazo social de HEINEKEN España ha logrado más de 17.000 jóvenes formados, un alcance total que supera las 100.000 personas beneficiadas y más de 50 millones de euros invertidos.

Un legado que mira hacia adelante

La directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de HEINEKEN España y presidenta de Fundación Cruzcampo, Carmen Ponce, subraya que este 30 aniversario “ha sido una forma de abrir aún más nuestra casa a Sevilla y compartir lo que hacemos gracias al apoyo de Andalucía”. Añade que “ayudar a que las personas encuentren su lugar, su oficio y su oportunidad seguirá siendo la razón de ser de la Fundación, igual que lo ha sido desde su nacimiento”.

La entidad inicia ahora un nuevo capítulo reforzando su compromiso con la formación en hostelería, la empleabilidad y la alianza con entidades sociales y empresariales. Un camino que mantiene vivo el espíritu del aniversario: seguir brindando oportunidades para quienes quieren construir su futuro.