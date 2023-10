Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 12 al 15 de octubre

Sevilla Design Walk, el evento anual de referencia en el mundo del diseño y la comunicación visual, ya llena la ciudad de creatividad y conocimiento hasta el próximo 14 de octubre. Con una variada programación de charlas, talleres y eventos especiales, esta edición promete ser la más emocionante hasta la fecha.

Este evento, que celebra ya once años de existencia, es el resultado de la colaboración entre dos pilares del diseño sevillano: Alejandro Rojas de LAB Sevilla y Fátima González de Manifiesto Taller. Juntos, han consolidado un evento que despierta y motiva a una comunidad de diseñadores y amantes de la comunicación gráfica y digital en toda España.

Sevilla Design Walk es un evento que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, se trata de un encuentro perfecto para amantes y profesionales del diseño gráfico y la comunicación. Talleres, conferencias, coloquio, rutas y networking serán algunas de las actividades de la programación de este evento.

Manifiesto Taller es el lugar de convivencia entre profesionales de la comunicación y el arte donde como freelances y colectivo trabajan y dan vida al espacio aportando ideas que se materializan en productos mediante la serigrafía y otras disciplinas.

En cuanto a Lab Sevilla, se trata de una Plataforma cultural fundada en 2012 para divulgar el diseño y la comunicación visual de Andalucía. Una iniciativa abierta a estudiantes, profesionales y amantes de la creatividad en todas sus manifestaciones.

Por ejemplo, mañana viernes, de 17:00 a 21:00, se llevarán a cabo diversas charlas que contarán con los ponentes Ana Gea, Susana Blasco, La Vinileta&Malacara e Hilario Abad. Estas conferencias tendrán lugar en el Monasterio de la Cartuja.

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 12 de octubre en adelante.

Música clásica en Sevilla: Un poco de París para alimentar el alma

El 12 y 13 de octubre, a las 20:00, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará el primer concierto del ciclo Gran Sinfónico en el Teatro de la Maestranza. El programa titulado París en Sevilla será conducido por Marc Soustrot, director titular de la ROSS. El repertorio cuenta con obras como: Scènes bohemiènnes de la ópera Jollie fille de Perth de George Bizet, Danse macabre, opus 40 y Sinfonía nº 3, opus 78, en Do menor, Sinfonía para Órgano de Camille Saint-Saëns, Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel, entre otros.

Conciertos en Sevilla

Música urbana y Galván Real

El viernes llega el cantante Galván Real al auditorio del Cartuja Center CITE. La actuación forma parte de la gira titulada Tour 2023. Óscar Espinosa Castillo, conocido artísticamente como Galván Real, es un cantante, compositor y productor valenciano que comenzó su carrera en 2012. Su propuesta musical combina influencias de la música urbana y el flamenco, entre otros estilos. A las 22:00.

Todos a una con La Cabra Mecánica

Este sábado, 14 de octubre, a las 21:30, se celebrará un concierto de la mítica banda La Cabra Mecánica en la Sala Custom de la capital hispalense. La actuación del grupo liderado por Miguel Ángel Hernando “Lichis” es parte de una gira especial por cumplirse el vigésimo quinto aniversario del lanzamiento de su primer disco.

Danza en Sevilla

Llega lo mejor de Franck Chartier

El 13 y 14 de octubre se representará el espectáculo de danza contemporánea S 62° 58’, W 60° 39’ (62 grados 58 minutos Sur, 60 grados 39 minutos Oeste) en la Sala A del Teatro Central. Es una propuesta escénica para seis intérpretes que combina teatro, danza y música. Franck Chartier es el autor del concepto y responsable de la dirección. El montaje está producido por la compañía belga Peeping Tom. A las 21:00.

Un tributo a Martha Graham

El 15 de octubre llega la compañía de danza contemporánea Martha Graham Dance Company al Maestranza. La agrupación fundada por Martha Graham presentará un programa con tres piezas: la coreografía de Martha Graham Errand into the Maze,Canticle for Innocent Comedians (2022) de Sonya Tayeh. A las 19:00.

Eventos en Sevilla

Romería gallega en el Alamillo

Mañana jueves, a las 12:30, se celebra una tradicional Romería en el Parque del Alamillo. habrá bar, y se repartirán sardinas asadas y se podrá disfrutar de la música de las pandereteiras de la Asociación cultural Eiradela (A Pobra do Caramiñal) y del Grupo de Gaitas del Lar Gallego. Durante la celebración del evento, les rendiremos homenaje a los gaiteros de Pedrazales.