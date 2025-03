In the Park Sevilla, aplazado por la lluvia: nueva fecha del evento gratuito

In the Park

In the Park, el evento cultural y gratuito que tiene lugar en el Parque del Alamillo en varias ocasiones a lo largo del año, vuelve a aplazar la fecha de su celebración al sábado, 22 de marzo, debido a la previsión de lluvias.

Es la segunda vez que esta cita, en la que se unen música, ambiente familiar, talleres y actividades para todos los públicos, se ve obligada a aplazar el día de su celebración debido al mal tiempo. En un primer momento, iba a celebrarse el 1 de marzo y tras posponerlo al día 8 de marzo, la organización de In The Park anunciaba hace apenas unas horas un segundo aplazamiento.

Nueva fecha

De esta manera, el próximo 22 de marzo el Parque del Alamillo acogerá una nueva edición de In the Park entre las 11:00 y las 21:00 horas. Se trata de un evento de carácter cultural con presencia de artistas, artesanos y hosteleros locales, que lleva celebrándose entre Sevilla y Cádiz desde 2018, con la idea de establecerse como un espacio de dinamización cultural, consumo responsable y ocio diurno para todos los públicos. Iniciando su camino en un entorno privilegiado de la ciudad de Sevilla como es el Parque del Alamillo, y congregando a más de 10.000 personas a lo largo de su trayectoria, In the Park ha colaborado en hacer de este parque un epicentro de creatividad, expresividad y diversidad artística de un gran número de colectivos andaluces.

Por el momento y dado el nuevo cambio de fecha, están por confirmar los artistas y artesanos que formarán parte de esta nueva edición de 2025 de In the Park. El principal valor de este evento es acercar a las personas al consumo sostenible de moda, artesanía y gastronomía, apoyando a aquellos artistas y artesanos andaluces que emprenden su carrera ofreciendo un producto sostenible y honesto.

In the Park comenzó como una feria de artesanía, a la que se han ido añadiendo, con el paso del tiempo, actividades para el público infantil, talleres de sensibilización y expresividad para adultos, gastronomía y restauración a través de seleccionadas ofertas en formato foodtrucks, y música en directo en versión DJ y Live Band.

Los artistas y artesanos no sólo enriquecen la comunidad con la riqueza de su trabajo sino que también ayudan a la educación de los jóvenes, al fomento del turismo y al desarrollo de la economía local. Por este motivo la organización del evento apuesta decididamente por estos artistas y artesanos en una serie de citas, donde confluyen los ingredientes necesarios para que la oferta cultural y gastronómica local siga prosperando. Se trata de una propuesta más que esperada por el creciente tejido de artesanos y emprendedores a quienes este evento brinda periódicamente una nueva oportunidad en uno de los sitios más emblemáticos de Sevilla.