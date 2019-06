Maestros de la fotografía infantil, en el nuevo libro de Manuel Santos

Ingeniero en Telecomunicaciones y doctorado en Bellas Artes por la Complutense, Manuel Santos se decantó por su pasión, la fotografía. Ahora, acaba de publicar Fotografía Infantil. Técnicas y Estilos (JdJ, Colección FotoRuta), un manual escrito con una cuidada precisión y vocación que está apoyado en las imágenes de tres grandes maestros de esta especialidad (Alba Soler, el sevillano Manuel González y Pepa Valero) que hacen que esta publicación, lejos de ser un árido vademécum de términos vinculados a la imagen, sea una auténtica obra de arte.

Manuel Santos se define como "un todoterreno del medio", pues su currículum así lo certifica, habiendo trabajado como fotógrafo de prensa o libros y en estudios de diseño. "El primer directorio de fotógrafos españoles lo monté en 1998. Curiosamente, cuando lo presenté en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el jefe de fotografía de un importante grupo de comunicación preguntó: "Todo este asunto del Directorio está muy bien pero… ¿para qué quiero yo estar en internet?"

Un todoterreno pionero de la fotografía digital

Desde 2009 trabaja como profesor en los Ciclos de Formación Profesional de Imagen y Sonido, pero anteriormente fue profesor de Fotografía Artística en la Escuela de Arte nº 10 de Madrid, coordinó el área de Fotografía del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1985-1990) y fue un pionero en el uso de internet para la fotografía, creando y dirigiendo FotoCultura.com, una de las primeras revistas on line de fotografía (2000-2005).

Malagueño de nacimiento, el mar es otra de sus "pasiones". Mucho hay en él del interés que su familia siempre demostró por el arte. "De hecho, mi abuelo dibujaba muy bien y mi padre sigue pintando a sus 93 años obras muy interesantes", apostilla.

Entre sus publicaciones, destaca el catálogo en dos volúmenes de la exposición Cuatro Direcciones, Fotografía Española Contemporánea 1970-1990, que realizó para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el catálogo de la exposición Fotografía Argentina 1950-1990, que comisarió para varios museos de España. También menciona "una pequeña joyita", el primer libro que se publicó del fotógrafo Chema Madoz, editado por su propia empresa en 1995. En 2016, escribió el libro Fotografía de Boda, en la editorial FotoRuta, la misma del último de sus libros sobre Fotografía Infantil.

Aunque la fotografía de estudio y social tuvo un declive importante en las dos últimas décadas del siglo pasado, la transición a la fotografía digital y los móviles provocó la incorporación de muchos fotógrafos con gran creatividad que han sabido sacar partido a las posibilidades de edición, ajuste de color y creación de escenas que permite la fotografía digital.

Un manual para especializarse en fotografía infantil

"Hay libros en español dedicados a los padres y madres que desean fotografiar mejor a sus niños, también alguno útil para enseñar fotografía a niños, pero muy pocos dedicados a los profesionales que desean especializarse en fotografía infantil. En este libro se tratan todos los puntos importantes para desarrollar esta especialidad, desde la elección del equipo y las técnicas fundamentales, a cómo planificar una sesión y tratar con los niños dependiendo de la edad que tengan. También he procurado sintetizar las claves para una edición digital con calidad y eficacia", detalla Santos sobre una obra que le ha llevado tres años de ejecución.

Más allá de la técnica, este libro ayuda a conocer cómo planificar una sesión con un recién nacido, con un preadolescente o con niños de preescolar. "Por eso, además de la técnica fotográfica, he tratado de dar una información básica sobre las peculiaridades de los niños en cada bloque de edad, así como de la psicología necesaria para acercarse a ellos y fotografiarlos consiguiendo su colaboración… ¡y la de sus padres!", explica el fotógrafo, que añade: "Por ejemplo, con los recién nacidos y bebés hasta los dos años es muy importante que siempre esté la madre en la sesión, porque ellos "sienten" su presencia por todos los sentidos: vista, oído, olfato… Sin embargo, con los preadolescentes suele funcionar mejor que los padres no estén siempre en la sesión, hacer las fotografías de familia primero con ellos y después pedirles que se retiren fuera de la zona de trabajo... Los tres fotógrafos especialistas que he incluido en el libro coinciden en pequeños trucos para relajarlos, así como saber cuándo es mejor retrasar la sesión a otro día".

Pepa Valero, Alba Soler y Manuel González

Manuel Santos cuenta como la idea del libro surgió a raíz de asistir a una conferencia de Pepa Valero en el PhotoFestival de Mijas. "Me gustaron mucho sus fotografías, su imaginación para trasladarnos con sus imágenes al mundo de fantasía de los niños...". Cuando Javier de Juan, director de la editorial FotoRuta, le propuso realizar un libro sobre fotografía de niños, no dudó que iba a empezar por Pepa Valero.

Después estuvo unos meses buscando otros fotógrafos que pudieran aportar otras especializaciones y otros estilos de fotografía infantil. Así llegó a Alba Soler, que es una de las mejores profesionales fotografiando preadolescentes. "De ella me gustaron mucho sus sesiones en exteriores con una producción e iluminación muy cuidada, es capaz de transformar una localización convencional en un escenario de película".

Respecto a Manuel González, llegó a él por recomendación de Pepa Valero, que le habló de sus fotos de recién nacidos, "con las que consigue que la emoción y la ternura afloren en el espectador. Tiene también una increíble capacidad para extraer el máximo potencial del estudio, logrando fotografías atemporales de niños y preadolescentes con pocos elementos de atrezzo, ha conseguido un estilo muy personal, minimalista y emocionante a la vez".