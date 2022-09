Diez lugares para celebrar la amistad verdadera

El pasado jueves, en un gran espectáculo celebrado en Hacienda Azahares, ubicada en Espartinas, en honor a la Amistad Verdadera, Ron Brugal entregó el distintivo Best Places Amistad Verdadera a los 10 mejores locales de ocio y gastronomía de Sevilla para disfrutar con nuestros amigos. Los ganadores de este sello de calidad, elegidos por un selecto jurado especializado en gastronomía y estilo de vida, son La Casa del Estanque, Mercado Lonja del Barranco, Casa Aníbal, Hotel Lobby, Maruja Melón, Groucho, Maquiavelo, Premier Garden, Le XIX y Casa Ozama. En ellos, todo está a favor para dedicarse exclusivamente a lo que importa: celebrar la amistad verdadera.

La entrega de los premios se realizó en la segunda edición de Celebrando la Amistad Verdadera, un espectáculo creado por la marca para que los amigos puedan celebrar por todo lo alto que se tienen unos a otros. El espectáculo, cuya primera edición tuvo lugar el pasado mayo en Madrid, está guionizado y dirigido por la compañía de teatro Yllana, que cuenta con cerca de un centenar de premios y reconocimientos a nivel mundial, y cuya misión es crear una experiencia inmersiva sobre la amistad en el que la música y la gastronomía son los grandes protagonistas.

Para la ocasión, el chef sevillano Rafa Zafra, galardonado con 5 Soles Repsol, elaboró uno de los platos del menú: un carpaccio de gambas con cebolla caramelizada, un punto picante y toques de Oloroso, ingrediente clave en el proceso de doble envejecimiento de Brugal 1888. Tras la cena, los asistentes pudieron disfrutar de un concierto del grupo de indie Sidonie. El DJ Mickey Pavón fue quien puso el broche a la noche en escenario, manteniendo la cota de diversión y baile bien alta hasta el final de la misma.

Durante todo el verano, un jurado compuesto por el periodista y fundador de la revista Escaparate Mario Niebla del Toro, los periodistas gastronómicos Pepelu Martínez, Txema Marín y Álvaro Salinero, y la influencer de moda y estilo de vida Margarita de Guzmán, visitó, junto a sus amigos, los locales de la ciudad para evaluarlos y confeccionar un listado final de establecimientos con distintas puntuaciones. Para la selección, valoraron una serie de detalles –ambiente, música, gastronomía, coctelería, atención, etc– que hacen de esos locales los mejores lugares para celebrar la vida con nuestros amigos.

El resto de los locales no premiados, pero que sí han quedado dentro de la selección del jurado, entran desde ahora a formar parte de la guía de establecimientos Best Places Amistad Verdadera by Brugal de Sevilla. Un directorio que servirá para identificar fácilmente esos espacios donde todo está a favor para dedicarse exclusivamente a lo que importa: disfrutar de nuestros amigos.