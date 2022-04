Los mantones de María Dolores Gil vuelven al Círculo Mercantil

María Dolores Gil vuelve a exponer en el Círculo Mercantil sus mantones. Tras dos años de parón por la situación sanitaria, la artista gerenense muestra sus famosos cuadros al pastel en la entidad sevillana como es costumbre desde hace décadas en la primavera sevillana.

En 1993, María Dolores Gil, junto a su padre, expuso por primera vez sus obras artísticas en las paredes de la sede de Sierpes del Círculo Mercantil. Esta era la segunda entidad que les otorgaba un espacio, después de una sala en la trianera calle Betis en 1992. Sin embargo, fue con la sede de calle Sierpes con la que ha tenido una relación más longeva, acogiendo anualmente una exposición donde María Dolores pudiese mostrar sus cuadros.

Justo cuando ha llegado la primavera de 2022, y tras dos años donde la situación epidemiológica ha paralizado casi todas las expresiones artísticas públicas, la artista de Gerena retorna a las paredes del Círculo Mercantil. "No creí que fuese a volver a exponer, ya que no sabíamos cómo iba a transcurrir la situación", asegura María Dolores. Aun así, su vuelta la lleva con "una ilusión muy grande por encontrarse con la gente, que me da vida, porque me animan y alaban mis cuadros".

Exposición de mantones en el Círculo Mercantil

La creatividad y el talento de la artista no han descansado durante estos dos años. Se ha dedicado a otra de sus pasiones, como es la restauración. También ha pintado más cuadros al pastel que tanta fama le han otorgado internacionalmente. Estos, junto a otros que se iban a exponer en 2020, son los que conforman la exposición de este año, que se puede ver hasta el jueves 7 de abril.

La gran novedad que presenta este año son las demostraciones de cómo se pinta con la técnica del pastel. María Dolores Gil ha impartido varias masterclass en aulas y universidades sobre ésta, pero por primera vez los visitantes de la exposición podrán entender este singular método.

Aunque, el padre de María Dolores era pintor, ella ha hecho propia la técnica del pastelismo y le ha impreso su particular sello. El método es la relación más física que se puede tener durante la creación de arte. "No hay nada que se interponga entre tu obra y tú porque se pinta con las manos. Tienes los colores hechos y se dibuja directamente en el lienzo. La paleta es el cuadro", define la pintora.

A la técnica, le ha sumado su gran pasión: "Soy una enamorada de Andalucía porque tenemos una riqueza increíble, tanto de monumentos y arte, como de espíritu y sentimiento". De esta manera, ha querido reflejar siempre enseres típicos de las casas andaluzas, como mantones, tinajas de agua, azulejos, … Todo esto lo valora al ser de una pobre generación de posguerra, donde esto representaba la riqueza de la cultura doméstica.

Justamente, estos elementos le han dado el sobrenombre de La andaluza de los mantones. Este apodo ya ha recorrido el mundo entero y se considera a María Dolores una eminencia dentro del pastelismo. Sin ir más lejos, hace dos meses ganó el primer premio en un Concurso Internacional de esta técnica. También va a ser próximamente jurado del primer Concurso Virtual de China y Taiwán de pintura al pastel, países que ya acogieron hace años exposiciones con algunos de sus cuadros.

Sus pinturas han recorrido el mundo entero y el reconocimiento a sus obras es unánime dentro de los expertos. Sin embargo, como cada primavera, vuelve a las paredes sevillanas que la ayudaron en sus inicios y fueron siempre su casa. "Mi Círculo Mercantil no lo cambio por nada", concluye Mª Dolores.

Horario de visita: Hasta el 7 de abril. De 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:00. Miércoles 6 de abril hasta las 20:00.