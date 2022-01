El maridaje romántico Caviar Riofrío

Recién comienza el nuevo año 2022 pero ya son muchos los que miran hacia el 14 de febrero, fecha del Día de San Valentín o comúnmente conocido como ‘de los enamorados’. En este contexto, ya sea para dicha celebración o para una romántica velada, la marca Caviar Riofrío ha preparado un especial maridaje para brindar con el mejor champagne con la persona que deseemos. A la venta exclusivamente de forma online, este práctico set incluye su producto de Caviar Ecológico en su formato de 50 gramos, además de una botella de Piper-Heidsieck Cuvée Brut con una caviarera de cerámica y cuatro cucharitas de madreperla.

Este Caviar Ecológico tiene su origen en la sierra de Loja, en la provincia andaluza de Granada, y cuenta con el primer certificado ecológico 100 %. Un producto único, con un sabor exquisito hasta el extremo y de gran suavidad. Para acompañar se incluye un champagne de alto nivel como es el Piper-Heidsieck de la maison francesa fundada en el año 1785. Este pack resulta ideal tanto para regalar como para disfrutar en pareja y cuenta con una caviarera de cerámica donde enfriar de manera correcta y eficaz nuestro caviar antes de su consumo, además de cuatro cucharitas de madreperla obra de Caviar Riofrío y mediante las cuales no alteraremos ni el sabor ni la temperatura.

Combinar champagne y caviar es un clásico sin fecha de caducidad con el tiempo. Con esta armonía entre el emblema de Piper-Heidsieck, Cuvée Brut, y un producto de altas miras como el Caviar Riofrío Ecológico tendremos una velada más que perfecta. Este champagne tiene en su cata notas de almendra y avellana, acompañadas del burbujeo ascendente de su cuerpo. Es un champagne sutil, ligero y festivo que además realza el sabor del primer caviar certificado ecológico del mundo; el cual cuenta con un punto justo de sal que no oculta su origen marino y con cierto toque a frutos secos. Caviar Riofrío cuenta con un elaborado proceso de producción que garantiza tanto su más alta calidad como su máxima frescura. No contiene conservantes añadidos y durante su elaboración no dispone de procesos de maduración u oxidación, lo cual permite mantener la delicadeza e intensidad de su sabor.

De esta fusión de sensaciones y sabores nace el regalo perfecto, el maridaje con el que acompañar veladas inolvidables. Disponible a través de la tienda online de Caviar Riofrío, este set se encuentra disponible Por un precio de 214,9 euros el estuche, IVA incluido. La entrega se realiza en 24-48 horas una vez procesado el pago. Si deseas maridar tus cenas y comidas de una manera especial, Caviar Riofrío vuelve a ofrecerte la opción perfecta. Además, cuenta con numerosos productos con los que acertar.