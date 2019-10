El mentalista Juanma González estará este domingo en Triana

Este domingo Triana vivirá una experiencia que puede calar hondo en quien la presencie. Se trata del espectáculo de grandes públicos del mentalista Juanma González, titulado Basado en una historia real.

El Teatro de Triana acogerá a partir de las 21:00 el espectáculo interactivo comandado por el mentalista que triunfó en el programa Got Talent, en el que las decisiones del público son el hilo conductor.

Un show que promete mentalismo e ilusionismo moderno, otorgando al espectador experiencias increíbles y divertidas.

En Basado en una historia real, Juanma González une magia, psicología y sugestión, haciendo partícipes en todo momento a los espectadores tanto desde el escenario como desde sus propias butacas.

De hecho, para su única función en Sevilla, ha preparado un show especial con motivo de la celebración de Halloween, lo que dará un toque más enigmático si cabe a su espectáculo. Sin duda, esa es la razón por la que ya ha asombrado a miles de espectadores nacionales e internacionales.

Las entradas se encuentran ya a la venta al precio de 12 euros en Planea Sevilla y toda su red de puntos de venta.

El mentalista que asombró en Got Talent

Juanma González participó en la última edición de Got Talent e impactó de manera directa entre el público y los miembros del jurado.

De hecho, Risto Mejide, impactado, le dio su voto afirmando que "has defendido tu trabajo como a poca gente le he visto hacerlo. A mí me has hecho volver a creer. ¡Enhorabuena!". Por su parte, la cantante Edurne, aún con la boca abierta, le confesó que "no sé cómo lo has hecho. Me has impresionado, con creces. Estoy impactada".

En sus espectáculos, González se adentra en la mente del público, produciendo sorpresa, diversión y admiración tanto entre los protagonistas como entre el resto del público.