Música, teatro y exposiciones: La programación del puente de agosto en Sevilla
Flamenco, ópera, exposiciones de artistas y mucho más en uno de los grandes puentes del año
Fernando Moreno, el actor de 'Sueños de libertad' que aprendió en el teatro la comedia de la vida
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, informa sobre la programación cultural disponible entre el 14 y el 21 de agosto en Sevilla.
La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, afirma: “Queremos que los sevillanos y visitantes encuentren en cada rincón de la ciudad una oportunidad para emocionarse con la cultura”.
NOVEDADES
Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba 2025
El ciclo Las Noches de Verano cumple 10 años y los celebran con música al aire libre en un patio histórico que se transforma cada atardecer.
Todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto, el Palacio Marqueses de la Algaba ofrecerá un total de 28 conciertos que irán del soul al flamenco, del blues al jazz manouche, del Mediterráneo al Mississippi.
Gautama Del Campo Quartet (Flamenco & jazz)
Día: Jueves, 14 de agosto
Espacio: Palacio Marqueses de la Algaba
Hora: 21:30h
Entrada libre bajo reserva: https://www.sevilla.org/GespaWeb/CitasEvento.aspx?IdEv=841
The Blues Experience & Lovis G (Blues)
Día: Martes, 19 de agosto
Espacio: Palacio Marqueses de la Algaba
Hora: 21:30h
Entrada libre bajo reserva: https://www.sevilla.org/GespaWeb/CitasEvento.aspx?IdEv=841
Al-Haiek (Música andalusí & magrebí)
Día: Miércoles, 13 de agosto
Espacio: Palacio Marqueses de la Algaba
Hora: 21:30h
Entrada libre bajo reserva: https://www.sevilla.org/GespaWeb/CitasEvento.aspx?IdEv=841
XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar
Hasta el 20 de septiembre, el Real Alcázar acoge una nueva edición de las Noches en los Jardines, un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La programación recorre sonidos y tradiciones musicales vinculadas a la historia del recinto: flamenco, música clásica, jazz, fado o barroco, interpretados por artistas nacionales e internacionales en un entorno nocturno privilegiado.
Q & The Moonstones– Blues
Programa Por la ruta del Blues
Día: Jueves, 14 de agosto
Lugar: Jardines del Real Alcázar
Hora: 22:30 h
Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradas )
Evoéh-Qart – Música de raíz europea
Ciclo Música Semilla/Músicas de España
Día: Viernes, 15 de agosto
Espacio: Jardines del Real Alcázar
Hora: 22:30 h
Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradasv )
Dúo Béla Kóvacs - Música clásica
Ciclos Joaquín Turina, colas de cometa, Jóvenes talentos, Músicas de España y Diálogos.
Día: Sábado, 16 de agosto
Espacio Jardines del Real Alcázar
Hora: 22:30 h
Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradasv )
Rubén Díez Trío- Músicas de raíz europea
Programa Un té en Cobblestone
Día: Martes, 19 de agosto
Espacio Jardines del Real Alcázar
Hora: 22:30 h
Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradas )
Sephardica – Músicas de raíz europea
Romancero. Músicas de tradición/Músicas de España
Día: Miércoles, 20 de agosto
Espacio Jardines del Real Alcázar
Hora: 22:30 h
Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradas )
VISITAS NOCTURNAS TEATRALIZADAS AL REAL ALCÁZAR
El Real Alcázar de Sevilla presenta una nueva edición de sus Visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.
Días: jueves y viernes (hasta octubre)
Espacio: Real Alcázar de Sevilla
Hora: por la noche (consultar web) | Duración: 75 minutos
Entradas: https://alcazarsevilla.org/noticia/visitas-teatralizadas/
ADEMÁS…
Festival de Ópera de Sevilla
Ya están a la venta las entradas del Festival de Ópera de Sevilla. La lírica forma parte del alma de la ciudad, por ello, el Ayuntamiento de Sevilla, desde su área de Turismo y Cultura, arranca una nueva cita bienal, cuya primera edición se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025. Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura, asegura que este proyecto "situará a nuestra ciudad como referente en el circuito lírico internacional”.
Día: del 25 de septiembre al 12 de octubre
Espacio: Real Alcázar de Sevilla, Real Fábrica de Artillería, Teatro de la Maestranza, Espacio Turina y casas palacio como Palacio de las Dueñas, Casa de Salinas y La Santa caridad
Entradas: www.sevilla.org/festivaldeopera | Taquilla del Teatro Lope de Vega
Exposición virtual: ‘El Palacio de los Archivos’
El actual Archivo Histórico Provincial de Sevilla antes fue una Alhóndiga medieval, luego un Palacio de Justicia y hasta hogar de una colonia de gatos.
Actualmente, pone a disposición del ciudadano El Palacio de los Archivos, una muestra única que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta nuestros días, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.
Ambas instituciones se unen para contar la historia compartida de un edificio clave: desde el abasto de pan de la ciudad hasta los juzgados, pasando por la lucha ciudadana y la memoria popular.
Día: Visita virtual: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla
Espacio: Archivo Histórico Provincial de Sevilla
Exposición: ‘Mirada a la Bachillera’
La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza inaugura una conmovedora exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio de La Bachillera. Un recorrido visual fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.
Día: hasta final del verano
Espacio: Sede A.VV. Estrella Andaluza (C/ Naranjo 29)
Entrada libre hasta completar aforo
‘Siguiendo el Camino Torcido’, de Curro González
Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel.
Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.
Día: hasta el 28 de septiembre
Espacio: Espacio Santa Clara
Hora:
Martes a sábado: 10:00-14:00h y 17:00-20:00h
Domingos y festivos: 10:00-14:00h
Lunes: cerrado
Entrada libre hasta completar aforo.
Exposición: ‘Otra Taxonomía de las Nubes’, de Dionisio González
Otra Taxonomía de las Nubes cierra el ciclo Cuatro miradas al universo de Dionisio González, donde podemos apreciar todas las aristas del trabajo de este reconocido artista y su particular forma de ver, integrado por la instalación de la pieza Estos días azules y este sol de la infancia en Las Setas de Sevilla, la obra Transfigured Shönberg en el C3A de Córdoba y la exposición Homo Migrans en la Fundación Valentín de Madariaga.
Día: Hasta el 14 de septiembre de 2025
Espacio: Real Fábrica de Artillería
Hora: 10:00h-20:00h
Entrada libre hasta completar aforo
‘CANCEL (específico, rectangular)’, de artista Juan Suárez
La Real Fábrica de Artillería de Sevilla incorpora a su patio de Carlos III la escultura Cancel (específico, rectangular) del artista Juan Suárez, una pieza monumental que dialoga con la arquitectura histórica del recinto.
La obra, de acceso libre, simboliza la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contemporáneo y a la ciudadanía. Con esta intervención, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un espacio cultural vivo, en transformación constante.
Espacio: Real Fábrica de Artillería
Hora: 10:00h-20:00h
Entrada libre
Exposición: ‘Retroalimentación’, de Luis Gordillo
El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en “Retroalimentación”, comisariada por Sema D’acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.
En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal.
Día: hasta el 20 de diciembre 2025
Espacio: Espacio Santa Clara
Hora:
De martes a sábado, de 10:00- 14:00h y de 17:00-20:00h.
Domingo y festivos, de 10:00-14:00h.
Lunes, cerrado.
Entrada libre
También te puede interesar
Contenido ofrecido por quantica
Campus UPO CArmona