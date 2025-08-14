Música, teatro y exposiciones: La programación del puente de agosto en Sevilla

Visita de las obras de acondicionamiento del Palacio de Dueñas para su próxima apertura al público.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, informa sobre la programación cultural disponible entre el 14 y el 21 de agosto en Sevilla.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, afirma: “Queremos que los sevillanos y visitantes encuentren en cada rincón de la ciudad una oportunidad para emocionarse con la cultura”.

NOVEDADES

Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba 2025

El ciclo Las Noches de Verano cumple 10 años y los celebran con música al aire libre en un patio histórico que se transforma cada atardecer.

Todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto, el Palacio Marqueses de la Algaba ofrecerá un total de 28 conciertos que irán del soul al flamenco, del blues al jazz manouche, del Mediterráneo al Mississippi.

Gautama Del Campo Quartet (Flamenco & jazz)

Día: Jueves, 14 de agosto

Espacio: Palacio Marqueses de la Algaba

Hora: 21:30h

Entrada libre bajo reserva: https://www.sevilla.org/GespaWeb/CitasEvento.aspx?IdEv=841

The Blues Experience & Lovis G (Blues)

Día: Martes, 19 de agosto

Espacio: Palacio Marqueses de la Algaba

Hora: 21:30h

Entrada libre bajo reserva: https://www.sevilla.org/GespaWeb/CitasEvento.aspx?IdEv=841

Al-Haiek (Música andalusí & magrebí)

Día: Miércoles, 13 de agosto

Espacio: Palacio Marqueses de la Algaba

Hora: 21:30h

Entrada libre bajo reserva: https://www.sevilla.org/GespaWeb/CitasEvento.aspx?IdEv=841

XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar

Hasta el 20 de septiembre, el Real Alcázar acoge una nueva edición de las Noches en los Jardines, un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La programación recorre sonidos y tradiciones musicales vinculadas a la historia del recinto: flamenco, música clásica, jazz, fado o barroco, interpretados por artistas nacionales e internacionales en un entorno nocturno privilegiado.

Q & The Moonstones– Blues

Programa Por la ruta del Blues

Día: Jueves, 14 de agosto

Lugar: Jardines del Real Alcázar

Hora: 22:30 h

Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradas )

Evoéh-Qart – Música de raíz europea

Ciclo Música Semilla/Músicas de España

Día: Viernes, 15 de agosto

Espacio: Jardines del Real Alcázar

Hora: 22:30 h

Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradasv )

Dúo Béla Kóvacs - Música clásica

Ciclos Joaquín Turina, colas de cometa, Jóvenes talentos, Músicas de España y Diálogos.

Día: Sábado, 16 de agosto

Espacio Jardines del Real Alcázar

Hora: 22:30 h

Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradasv )

Rubén Díez Trío- Músicas de raíz europea

Programa Un té en Cobblestone

Día: Martes, 19 de agosto

Espacio Jardines del Real Alcázar

Hora: 22:30 h

Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradas )

Sephardica – Músicas de raíz europea

Romancero. Músicas de tradición/Músicas de España

Día: Miércoles, 20 de agosto

Espacio Jardines del Real Alcázar

Hora: 22:30 h

Entradas: 7 euros (venta online: https://www.actidea.es/nochesalcazar2025/venta-de-entradas )

VISITAS NOCTURNAS TEATRALIZADAS AL REAL ALCÁZAR

El Real Alcázar de Sevilla presenta una nueva edición de sus Visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.

Días: jueves y viernes (hasta octubre)

Espacio: Real Alcázar de Sevilla

Hora: por la noche (consultar web) | Duración: 75 minutos

Entradas: https://alcazarsevilla.org/noticia/visitas-teatralizadas/

ADEMÁS…

Festival de Ópera de Sevilla

Ya están a la venta las entradas del Festival de Ópera de Sevilla. La lírica forma parte del alma de la ciudad, por ello, el Ayuntamiento de Sevilla, desde su área de Turismo y Cultura, arranca una nueva cita bienal, cuya primera edición se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025. Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura, asegura que este proyecto "situará a nuestra ciudad como referente en el circuito lírico internacional”.

Día: del 25 de septiembre al 12 de octubre

Espacio: Real Alcázar de Sevilla, Real Fábrica de Artillería, Teatro de la Maestranza, Espacio Turina y casas palacio como Palacio de las Dueñas, Casa de Salinas y La Santa caridad

Entradas: www.sevilla.org/festivaldeopera | Taquilla del Teatro Lope de Vega

Exposición virtual: ‘El Palacio de los Archivos’

El actual Archivo Histórico Provincial de Sevilla antes fue una Alhóndiga medieval, luego un Palacio de Justicia y hasta hogar de una colonia de gatos.

Actualmente, pone a disposición del ciudadano El Palacio de los Archivos, una muestra única que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta nuestros días, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Ambas instituciones se unen para contar la historia compartida de un edificio clave: desde el abasto de pan de la ciudad hasta los juzgados, pasando por la lucha ciudadana y la memoria popular.

Día: Visita virtual: www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla

Espacio: Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Exposición: ‘Mirada a la Bachillera’

La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza inaugura una conmovedora exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio de La Bachillera. Un recorrido visual fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.

Día: hasta final del verano

Espacio: Sede A.VV. Estrella Andaluza (C/ Naranjo 29)

Entrada libre hasta completar aforo

‘Siguiendo el Camino Torcido’, de Curro González

Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel.

Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.

Día: hasta el 28 de septiembre

Espacio: Espacio Santa Clara

Hora:

Martes a sábado: 10:00-14:00h y 17:00-20:00h

Domingos y festivos: 10:00-14:00h

Lunes: cerrado

Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición: ‘Otra Taxonomía de las Nubes’, de Dionisio González

Otra Taxonomía de las Nubes cierra el ciclo Cuatro miradas al universo de Dionisio González, donde podemos apreciar todas las aristas del trabajo de este reconocido artista y su particular forma de ver, integrado por la instalación de la pieza Estos días azules y este sol de la infancia en Las Setas de Sevilla, la obra Transfigured Shönberg en el C3A de Córdoba y la exposición Homo Migrans en la Fundación Valentín de Madariaga.

Día: Hasta el 14 de septiembre de 2025

Espacio: Real Fábrica de Artillería

Hora: 10:00h-20:00h

Entrada libre hasta completar aforo

‘CANCEL (específico, rectangular)’, de artista Juan Suárez

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla incorpora a su patio de Carlos III la escultura Cancel (específico, rectangular) del artista Juan Suárez, una pieza monumental que dialoga con la arquitectura histórica del recinto.

La obra, de acceso libre, simboliza la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contemporáneo y a la ciudadanía. Con esta intervención, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un espacio cultural vivo, en transformación constante.

Espacio: Real Fábrica de Artillería

Hora: 10:00h-20:00h

Entrada libre

Exposición: ‘Retroalimentación’, de Luis Gordillo

El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en “Retroalimentación”, comisariada por Sema D’acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.

En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal.

Día: hasta el 20 de diciembre 2025

Espacio: Espacio Santa Clara

Hora:

De martes a sábado, de 10:00- 14:00h y de 17:00-20:00h.

Domingo y festivos, de 10:00-14:00h.

Lunes, cerrado.

Entrada libre