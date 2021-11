Vera Luque, Sheriff y Carapapa, entre las nuevas confirmaciones de 'Cadizmanía Fest' en Sevilla

El 'Cadizmanía Fest 2021', anunciado como el evento "jamás visto" del Carnaval de Cádiz en Sevilla, sigue sumando confirmaciones al tiempo que desvela nuevos datos del espectáculo que llegará a mediados del próximo año con las coplas gaditanas como grandes protagonistas. Vera Luque, Sheriff, Carapapa o Julio Pardo son algunos de los nombres propios de la fiesta que llevarán sus repertorios a la capital andaluza un par de semanas después de la gran final del COAC 2022, que este año se celebra entre los meses de mayo y junio.

Será el próximo 18 de junio de 2022 cuando un trocito de Cádiz se traslade al auditorio Rocío Jurado de La Cartuja. A las actuaciones de coros, cuartetos, comparsas y chirigotas del próximo Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla se sumarán callejeras y romanceros, además del espectáculo de Tino Tovar 'Clandestino', en una jornada maratoniana -más de 15 horas de festival- que también contará con comida típica gaditana, Food Trucks, decoración carnavalesca y zona infantil para los más pequeños.

Según la organización, el evento cuenta hasta la fecha con la comparsa -aún sin nombre- de Tino Tovar, 'Los sumisos' de Martínez Ares, 'La explosión' de Kike Remolino, 'Los indomables' de David Márquez Mateos Carapapa, 'Los originales' del Jona, 'Los renacidos' -el grupo que fuera de Juan Carlos Aragón, aún sin autor- y 'No me fío ni un pelo', de Borja Romero Castellón.

En cuanto a las chirigotas, el grupo del Canijo de Carmona, 'Los caraduras de Cádiz' del Sheriff, el 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadicadistán' de Vera Luque, 'To me pasa a mí... los desgraciaítos' de Fermín Coto, Antoñito y el Tomate y 'El gran teatro facha' de Sevilla estarán en la primera edición de 'Cadizmanía Fest', junto al grupo callejero del Love 'Ya son five'.

Además, en el evento presentado por los cuarteteros Javi Aguilera y Chicho actuarán el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, 'Los Martínez', el coro de los Estudiantes y romanceros y callejeras aún por confirmar. Los asistentes podrán disfrutar también de 'Clandestino', el espectáculo de Tino Tovar que cuenta con algunas de las grandes voces de la fiesta gaditana como Carli Brihuega, Dani Obregón o Ramoni.

Las entradas, entre 40 y 110 euros

Las entradas para 'Cadizmanía Fest' ya están disponibles en la web Giglon, con unos precios que oscilan entre los 40 y los 110 euros. Las localidades de tipo VIP Oro (110 euros más gastos) otorgan acceso preferente, asiento garantizado en las primeras filas, una caja personalizada del Carnaval de Cádiz, una pulsera VIP, el pito del festival, la tarjeta de acceso VIP y coloretes.

La entrada VIP Plata (80 euros más gastos), por su parte, también otorga acceso preferente y entradas cerca del escenario, además de una pulsera de tela personalizada para recoger en la tienda del festival. El resto de localidades, diferenciadas por sectores, son Oro (70 euros), Plata (55 euros), Bronce (45 euros) y General (40 euros).