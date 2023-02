¿Cuándo cantan Los mi alma en la Gran Final del Falla?

Tras el fallo del jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz de la pasada madrugada, este mediodía ha quedado definido el orden actuación de la Gran Final del Falla que dará comienzo este viernes 17 de febrero desde las 20:30.

Los mi alma no ha tenido mucha suerte en el sorteo y actuará como última chirigota de la noche y penúltima agrupación. Con las demoras y demás no es fácil calcular la hora exacta a la que saldrá la chirigota del Bizcocho al escenario, pero será bien entrada la madrugada o incluso a primera hora de la mañana (entre las 5:30 y las 6:00).

Esta será la segunda presencia de la chirigota de San José de la Rinconada. En la primera, con No te vayas todavía, cantaron en el segundo bloque, con la mayoría del público aún con ganas y aguardando su actuación, ya que fue el pelotazo de ese concurso pese a que acabara llevándose el tercer premio lastrado por la puntuación de las preliminares. De hecho, el modelo de puntuación cambió a raíz de esa edición y sólo se arrastran los puntos desde cuartos de final hasta la final.

En esta ocasión Los mi alma contarán con el hándicap del cansancio del respetable, aunque al ser una de las chirigotas más esperadas de la noche no le puede afectar. Así mismo, también juega a su favor que el acceso a las entradas dejó de ser por sorteo desde el año 2020, por lo que el coliseo gaditano habrá un público en su mayoría local, con lo que para el beneficio del ambiente y la afición supone.

Tras varios años de sin sabores como cuartofinalista y semifinalista, la chirigota sevillana se jugará los premios con Los viñanos, de Manolín Santander y Carlos Pérez, que defienden el primer premio; To me pasa a mí: los desgraciaítos, la chirigota de Puerto Real de Fermín y Antoñito; y Amo escuchá, chirigota callejera, del Melli y José Molina. No estará en la final el dominador de la modalidad en la última década, José Antonio Vera Luque, cajonazo con Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán. Precisamente esta autor se llevó el primero con Los del planto rojo, pero rojo rojo en la única final que ha pisado la agrupación, por lo que toma fuerza como una de las favoritas para ser la primera chirigota sevillana de la historia en ganar el concurso de adultos del Gran Teatro Falla.

Orden de actuación en la final del COAC 2023

Antología Enrique Villegas: 'Recuerdo'. Hora: 20.30 horas.

Primer bloque

Coro: 'El día de mañana'. Hora aproximada: 21 horas.

Chirigota: 'Vamo a escuchá (chirigota callejera)'. Hora aproximada: 21.45 horas.

Comparsa: 'Los esclavos'. Hora aproximada: 22.30 horas.

Cuarteto: 'Escuela taller de gladiadores El Pópulo'. Hora aproximada: 23.15 horas.

Segundo bloque

Coro: 'La voz'. Hora aproximada: 00.00 horas.

Chirigota: 'To me pasa a mí, los desgraciaítos'. Hora aproximada: 00.45 horas.

Comparsa: 'La ciudad invisible'. Hora aproximada: 01.30 horas.

DESCANSO: 15 minutos.

Tercer bloque

Coro: 'Los negros'. Hora aproximada: 02.30 horas.

Chirigota: 'Los viñanos'. Hora aproximada: 03.15 horas.

Comparsa: 'Cádiz de mi alma'. Hora aproximada: 04.00 horas.

Cuarto bloque

Coro: 'Los Martínez'. Hora aproximada: 04.45 horas.

Chirigota: 'Los mi alma'. Hora aproximada: 05.30 horas.

Comparsa: 'El embrujo de Cádiz'. Hora aproximada: 06.15 horas.