Iker Jiménez y la psicofonía del pase de Los mi alma a la Gran Final del Falla

Eran cerca de las 3:30 de la madrugada de este jueves cuando el jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz se presentaba en el escenario para anunciar los finalistas. El resonar de To me pasa a mí, los desgraciaítos en primer lugar hacía aparecer por un momento los fantasmas para la chirigota Los mi alma, fantasmas que se disipaban inmediatamente después con la lectura alta y clara de la agrupación, a la que seguiría la sorpresa de la inclusión de Vamos a escuchá (chirigiota callejera) y Los viñanos, certificando el cajonazo sin final de Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán, del laureado José Antonio Vera Luque.

La alegría de la chirigota de San José de la Rinconada no se hacía esperar en redes por la que supone la segunda Gran Final del Falla de su historia, más aún tras los palos varios en formas de cajonazos vividos estos años. El último, el pasado mayo con Gente con chispa, undécima (un alevoso cero en tipo incluido) cuando muchos la esperaban en la última fase. Un montaje con un vídeo de Iker Jiménez, cuyo nombre aparece en uno de los mejores golpes de la presentación y al final del popurrí, era publicado inmediatamente en un tuit de la agrupación con una psicofonía con el fallo del jurado y un "¡ESTAMOS EN LA FINAL!". La manera perfecta y con ange para anunciar la buena nueva desde el más allá.

La chirigota también quiso agradecer a Cádiz en otro mensaje el cariño y la oportunidad de volver a pelear por el primer premio, que rondó en 2017 con No te vayas todavía, pelotazo de aquel año que quedó en tercera posición. El viernes tendrán la oportunidad de desquitarse sin de por medio el que a priori era el principal favorito para llevarse el primero de este año. Un Vera Luque que recientemente ha elogiado a Antonio Álvarez El Bizcocho por el gaditanismo de su humor y su compromiso con concurso y en Carnaval en la calle.