Los mi alma se postulan para volver a aparecerse en la Gran Final del Falla

La suerte está echada ya en el más allá... y esta noche lo estará en el más acá. A falta de la última semifinal, la chirigota de Antonio Álvarez El Bizcocho ha soltado todo su arsenal para intentar volver a una Gran Final del Falla seis años después. Los mi alma se reivindicaron anoche en la segunda semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz como una de las firmes candidatas a cantar en la noche del viernes, y quién sabe si a algo más.

En la presentación volvieron a introducir novedades, como otro chiste al falló del micro del jurado en el corte de preliminares o a la chirigota Todo me pasa a mí: los desgraciaítos, que actúo un rato antes. La primera pieza sigue funcionando como un tiro con el pegadizo "Soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma" al son de Brujería de Son de sol. Y eso que tuvieron que lidiar -al menos pareció que no fue intencionado- con un fallo en la retirada de la sábana de cutrefantamas que se levanta hasta el techo del escenario. Algunos chirigoteros se la tuvieron que quitar de encima al no estar enganchadas, desluciendo la puesta en escena.

Destacaron sobre todo en la tanda de pasodobles, apostando siempre por el humor. El primero dedicado a todo un icono del cine X de los 90 y 2000, el italiano Rocco Siffredi, plagado de doble sentido en la materia. Mucho mejor el segundo, en el que aseguran que la vida en el más allá es todo lo contrario a la terrenal: "Echenique es delantero en el Alavés" o "Macarena Olona aquí está buena de la cabeza". Rematándolo con que allí el concurso "lo gana una de Santoña (cuando rimaba Sevilla).

Fue la letra que más brilló en el nuevo repertorio, ya que en los cuplés cumplieron sin despuntar. En el primero, a colación de la serie Dahmer, se vuelven paranoicos con un vecino que les inquieta y se alarman cuando escuchan gritos de su novia. Creen que la están matando... pero se quedan aliviados cuando ven que sólo está en la cama con él. En el segundo insultan a los yihadistas porque no los temen al estar muertos, pero dan el nombre de Santiago Abascal por si hay represalias.

El popurrí sigue funcionado como el primer día con continuos golpes. Ayer lució aún más renovando con un toque al Gago: "Tigres, tigres, leones, leones, aprovecha que el Morera está de vacaciones". El jurado será esta noche el encargado de decidir si tiene un paso más o se quedan en el limbo de la calle.